Das Update zum Ukraine-Krieg vom 30. Januar

Welches Land ist schuld am Krieg in der Ukraine? Russland, ganz klar.

Die chinesische Führung sieht das anders. Sie macht die USA für den Krieg in der Ukraine verantwortlich. „Die USA sind diejenigen, die die Ukraine-Krise ausgelöst haben“, sagte Außenamtssprecherin Mao Ning in Peking.

Die falsche Schuldzuweisung verwundert nicht. China hat Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine nie verurteilt.

Außenamtssprecherin Ning fügte außerdem hinzu: „Wenn die USA die Krise wirklich bald beenden wollen und sich um das Leben der Menschen in der Ukraine sorgen, müssen sie aufhören, Waffen zu liefern und von den Kämpfen zu profitieren.“

Die chinesischen Anschuldigungen kommen zu einem heiklen Zeitpunkt: In wenigen Tagen reist US-Außenminister Antony Blinken nach Peking. Zuletzt war dort im Oktober 2018 ein US-Außenminister zu Gast.

Der Tag: Die russische Führung hat Friedensverhandlungen für aussichtslos erklärt. Grund dafür seien die geplanten westlichen Panzerlieferungen an die Ukraine. Vize-Außenminister Sergej Rjabkow kritisierte die Pläne aus den USA, Großbritannien, Deutschland und anderen Ländern als „höchst destruktiven Schritt“ mit dem Ziel einer weiteren Eskalation in der Ukraine.

Unterdessen zielen russische Streitkräfte weiter auf zivile Einrichtungen in der Ukraine. Bei einem Raketenangriff auf die ostukrainische Stadt Charkiw wurde am späten Sonntagabend ein Wohnhaus in der Stadtmitte getroffen. Mindestens ein Mensch starb, drei weitere wurden verletzt.

Die Lage: Finnland und Schweden wollen der Nato beitreten. Doch seit Monaten blockiert der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Aufnahme. Er wirft Schweden die Unterstützung von „Terrororganisationen“ wie der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vor und fordert die Auslieferung von 130 vermeintlichen „Terroristen“. Seiner ablehnenden Haltung gegenüber Schweden bleibt er treu – deutet nun aber seine Bereitschaft an, zumindest Finnlands Nato-Beitritt unterstützen zu wollen.

Angst ums Gas? Die Versorgungslage in Deutschland hat sich in den vergangenen Wochen entspannt. Dennoch lohnt sich gelegentlich ein Blick auf die Grafiken zur Energiekrise, die Jakob Stadler zusammengestellt hat.

