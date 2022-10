Das Update zum Ukraine-Krieg vom 30. Oktober

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Russland verhindert den Getreideexport aus der Ukraine und schafft damit das Risiko einer Hungerkatastrophe in armen Ländern. Der Kreml hatte ein im Sommer unter Vermittlung der Türkei und der Vereinten Nationen geschlossenes Abkommen zur Ausfuhr von Getreide aus dem angegriffenen Land am Samstag aufgekündigt. Jetzt drohen die Preise an den globalen Rohstoffmärkten zu explodieren. Ukrainische Landwirtinnen und Landwirte sichern die Ernährung von Millionen Menschen in der Welt. Können sie ihre Erzeugnisse nicht mehr exportieren, dürfte das dramatische Konsequenzen haben.

Der Tag: Mit der Aussetzung des internationalen Abkommens zum Export von Getreide aus der Ukraine übers Schwarze Meer hat Russland neue Empörung auf sich gezogen. Westliche Regierungen appellierten am Sonntag an Präsident Wladimir Putin, die Verpflichtungen aus der im Sommer geschlossenen Übereinkunft einzuhalten. Die Ukraine und die USA warfen Moskau vor, Hunger als Waffe zu instrumentalisieren. Die Vereinten Nationen sehen noch Hoffnung, das Abkommen zu retten. Ein UN-Sprecher in New York sagte, man stehe mit Russland "in Kontakt". Das Abkommen soll Millionen Menschen weltweit Zugang zu Brot und anderer Nahrung sichern. In einem Kommentar schreibt mein Kollege Rudi Wais, die Hungertoten der nächsten Monate seien damit auch Putins Tote.

Nach wiederholten Angeboten Moskaus zu Verhandlungen nannte Kiew einen vollständigen russischen Truppenabzug als Voraussetzung dafür. "Der einzige realistische Vorschlag sollte die sofortige Beendigung des russischen Krieges gegen die Ukraine sein und der Abzug der russischen Streitkräfte von ukrainischem Gebiet", sagte der Sprecher des Außenministeriums in Kiew, Oleh Nikolenko. Ungeachtet der seit mehr als acht Monaten andauernden Kämpfe tauschten beide Seiten erneut jeweils 50 Kriegsgefangene aus. Damit seien seit Kriegsbeginn mehr als 1000 ukrainische Gefangene heimgeholt worden, sagte Selenskyj.

Die Lage: Die CSU und ihr Chef Markus Söder wollten bei ihrem Parteitag in Augsburg ihr konservatives Profil schärfen, schreibt mein Kollege Uli Bachmeier in seinem Leitartikel. Unter anderem damit, zu ihrem Selbstbild als „Partei der Soldatinnen und Soldaten“ zurückzukehren – ohne dass sie dieses während ihrer Regierungszeit unter Angela Merkel unter Beweis gestellt hätten, wie er kommentiert. Zumal der Krieg irgendwann enden, doch die größte Herausforderung für die CSU fortbestehen werde.

Bild des Tages: Freunde und Familienangehörige trauern um den ukrainischen Marinesoldaten Maksym Tokarev bei einem Trauerzug in der Kiewer Innenstadt. Tokarev war in diesem Monat bei einem Gefecht getötet worden.

Foto: Danylo Antoniuk/ZUMA Press Wire, dpa

Der Krieg in der Ukraine und die daraus folgende Energiekrise wirken sich besonders auf Bäckerinnen und Bäcker aus – und auf deren Kundschaft.

In Bad Wörishofen rechnet man damit, dass weiter viele Menschen in die Region flüchten. Der örtliche Helferkreis steht vor Herausforderungen.

