Das Update zum Ukraine-Krieg vom 29. Oktober

Beim CSU-Parteitag in Augsburg hat CDU-Chef Friedrich Merz die Ukraine-Politik der Ampelregierung um Kanzler Olaf Scholz ( SPD) scharf kritisiert. Unmittelbar nach Scholz' Rede zur „Zeitenwende“ habe er ein gutes Gefühl gehabt, begann Merz. Tags darauf sei klar gewesen, „er macht nichts selbst“. Bisher sei nichts geschehen, keine Bestellung für die Bundeswehr auf den Weg gebracht worden. Der Kanzler praktiziere „Respektlosigkeit“ gegenüber der Truppe, dem Parlament und internationalen Partnern. „Wir müssen die Partei in Deutschland sein, die ohne Wenn und Aber zu unseren Soldatinnen und Soldaten steht". Cbetonte der CDU-Chef bei seiner Rede auf dem CSU-Parteitag. „Putin muss diesen Krieg verlieren und die Ukraine muss diese Krieg gewinnen. Da darf es keinen Zweifel geben, dass das so ist.“

Der Tag: Bei ukrainischen Drohnenangriffen auf der annektierten Halbinsel Krim ist nach russischen Angaben ein Kriegsschiff der Schwarzmeerflotte getroffen worden. Das Minenräumschiff "Iwan Golubez" und auch Anlagen in einer Bucht seien leicht beschädigt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Samstag mit. Die Angriffe in Sewastopol seien unter Anleitung britischer Spezialisten in der Ukraine erfolgt, behauptete das Ministerium. Die Regierung in London wies die Vorwürfe empört zurück. Russland setzte in der Folge das Abkommen zum Transport von ukrainischem Getreide aus.

Nach dem von Russland verkündeten Ende der Teilmobilmachung von 300.000 Reservisten für den Krieg in der Ukraine erwartet der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj weitere Einberufungswellen Moskaus. "Wir bereiten uns darauf vor", sagte er in einer am Freitagabend verbreiteten Videobotschaft. Moskau werde noch mehr Reservisten brauchen, meinte Selenskyj mit Blick auf den Widerstand der Ukraine und die Opfer in den Reihen russischer Soldaten.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Live-Ticker nachlesen

Die Lage: Unternehmen können Beschäftigten eine steuerfreie Inflationsprämie von bis zu 3000 Euro zahlen. Doch gerade in Branchen mit niedrigen Gehältern dürfte diese Möglichkeit selten genutzt werden, fürchtet der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher. „Eine staatliche Einmalzahlung für die unteren Einkommensgruppen in systemrelevanten Bereichen wäre sinnvoll“, betont er. Der Staat solle deshalb eine solche Prämie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer finanzieren.

Bild des Tages: Vor etwa einem Monat wurde das Haus der 72-jährigen Nina in Slowjansk durch Beschuss zerstört. Sie lebt weiterhin in dem Gebäude und sammelt Holzreste, um ein Feuer zum Kochen zu machen.

Foto: Efrem Lukatsky/AP, dpa

