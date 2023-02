US-Präsident Biden zu Besuch in Kiew

US-Präsident Joe Biden ist zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Aus Sicherheitsgründen war das nicht angekündigt worden.

US-Präsident Joe Biden ist zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Vor einer geplanten Reise nach Polen kam der Demokrat am Montag in die Hauptstadt Kiew - seine erste Visite in dem Land seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor fast genau einem Jahr. Aus Sicherheitsgründen war der Besuch nicht angekündigt worden.

Mehr Details in Kürze.

(dpa)