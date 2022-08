Ukraine-Krieg

vor 26 Min.

Wie Wolodymyr Selenskyj zum Gesicht des Ukraine-Krieges wurde

Präsident Wolodymyr Selenskyj in Armeekleidung und mit schusssicherer Weste in der Region Charkiw. Der Krieg in der Ukraine hat den 44-Jährigen verändert – sowohl körperlich als auch in seiner Rolle als Präsident.

Plus Seit sechs Monaten tobt der Kampf um die Ukraine. Experten fürchten, dass sich der Konflikt noch über Jahre hinziehen könnte. Der ukrainische Präsident Selenskyj ist zum Gesicht des Krieges geworden.

Von Margit Hufnagel

Der Schmerz hat sich förmlich in sein Gesicht gegraben, Furchen hinterlassen so tief wie die Schützengräben im Donbass. Als ob jede Bombe, jeder Schuss, der gefallen ist, ihn in seinem Innersten getroffen und alle Fröhlichkeit in kleine Stücke zerfetzt hätte.

