Scholz in der Ukraine: „Mein Land steht ganz eng an ihrer Seite“

Bei seinem Besuch in Kiew wagt Kanzler Scholz den schwierigen Spagat: Er will der Ukraine Hoffnung machen und darf es sich gleichzeitig mit Russland nicht verscherzen. Denn dahin geht es als nächstes.

Zum Ende der Pressekonferenz mit seinem deutschen Gast Olaf Scholz zeigte der ukrainische Staatspräsident Wolodymyr Selensky Nerven. Nicht nur viele Ausländer verlassen derzeit sein Land, auch die eigenen Bürgerinnen und Bürger kehren der Ukraine den Rücken. Auf die entsprechende Frage einer Journalistin ließ Selensky seine diplomatische Zurückhaltung fallen und rief engagiert zum Bleiben auf. Die Szene gab einen kleinen Einblick in den Zustand eines Landes, das an seinen Grenzen von mehr als 100.000 russischen Soldaten bedroht wird. Die Nerven liegen blank, die Situation ist nicht überschaubar, niemand weiß, was der russische Präsident Wladimir Putin als nächstes tut. Ein Krieg scheint derzeit wahrscheinlicher als ein Schweigen der Waffen. Olaf Scholz reiste am Montag in einer äußerst schwierigen Gemengelage nach Kiew.

Deutsche Krisendiplomatie ist selten so schlecht wie ihr Ruf. Vor ziemlich genau sieben Jahren etwa reisten Angela Merkel und François Hollande in Sachen Ukraine zunächst nach Kiew, danach nach Moskau. Die deutsche Kanzlerin und der französische Präsident konnten den Konflikt nicht befrieden, Menschen starben und sterben. Der immerwährenden politischen Intervention ist gleichwohl zu verdanken, dass ein Flächenbrand in Europa bislang verhindert wurde.

Bundeskanzler Olaf Scholz und Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, geben im Marienpalast nach einem gemeinsamen Treffen eine Pressekonferenz. Thema des gemeinsamen Gesprächs sollte die Ukraine-Krise sein. Rein formal ist es sein Antrittsbesuch als Kanzler. Foto: Kay Nietfeld, dpa

Scholz will im Ukraine-Konflikt vermitteln

Dieser Mission hat sich auch der deutsche Kanzler verschrieben. Alleine kann Berlin die Ukraine-Krise nicht auflösen. Scholz bewegt sich im Kreis der Mächtigen, redet mit den USA, mit den Staats- und Regierungschefs der EU, legt das deutsche Gewicht mal auf die eine Seite der Waage, mal auf die andere. Der SPD-Politiker tariert aus, wo etwas geht, nimmt sich die nötige Zeit, das bringt ihm auch Kritik ein.

Vom Chef der Münchner Sicherheitskonferenz musste er sich am Montag beispielsweise anhören, dass er zu lange gezögert habe, das Aus für die Gasröhre Nord Stream 2 anzudrohen und keine Waffen an die Ukraine zu liefern. "Ich halte diese Haltung für falsch", sagte Wolfgang Ischinger in Berlin. Nun sei es allerdings zu spät, denn die ukrainische Verteidigungsstärke lasse sich nicht mehr erhöhen. Für Ischinger ist es Ende der Woche nach anderthalb Jahrzehnten die letzte Münchner Sicherheitskonferenz, die er als Veranstalter leitet. Der erfahrene Diplomat merkt gerade am eigenen Leib, wie angespannt die Lage ist: Von Russland hat sich bislang kein offizieller Vertreter angemeldet.

Scholz sicherte in dieser Situation der ukrainischen Bevölkerung und ihrem Staatspräsidenten den Rückhalt Deutschlands zu. „Eine Botschaft ist mir ganz wichtig: Mein Land steht ganz eng an ihrer Seite“, sagte er. Das mag abgedroschen klingen, den Menschen in der Ukraine jedoch ist das in diesen Tagen der Kriegsbedrohung eine wichtige Botschaft. Sie wissen, Scholz wies in Kiew noch mal darauf hin, dass Deutschland die Ukraine so stark wie kein anderes Land unterstützt hat. Zwei Milliarden US-Dollar sind unter anderem zur Unterstützung der ukrainischen Wirtschaft bereits geflossen. Bei seinem Besuch brachte der Kanzler weiteres Geld mit: Die Auszahlung von 150 Millionen Euro aus bereits laufenden Krediten wird beschleunigt, Scholz legte einen weiteren 150-Millionen-Kredit obendrauf.

Lesen Sie dazu auch

Keine Waffen für die Ukraine

Dem Wunsch der Ukraine nach 12.000 Panzerabwehrraketen kam der Kanzler nicht nach, auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte das am Abend zuvor ausgeschlossen. Die politische und die rechtliche Lage in Deutschland lassen Waffenlieferungen dieser Art nicht zu, Scholz versprach gleichwohl, dass jede weitere Bitte aus der Ukraine sorgfältig geprüft wird.

Der Kanzler will am Dienstag nach Moskau reisen und mit Präsident Wladimir Putin sprechen. Das für mehrere Stunden angelegte Treffen im Kreml überschattete natürlich bereits das zweistündige Gespräch mit Selensky. Scholz musste einerseits deutliche Worte sprechen, durfte es mit der Kritik aber auch nicht übertreiben, um die Atmosphäre im Vorfeld nicht zu vergiften. So griff der SPD-Politiker auf das Vokabular zurück, das er bereits in den letzten Tagen benutzt hat.

Ankunft in Kiew: Bundeskanzler Olaf Scholz verlässt den Airbus A340 der Luftwaffe. Foto: Kay Nietfeld, dpa

Es gebe „keine vernünftigen Gründe“ für einen solchen militärischen Aufmarsch, kritisierte er und betonte, die Souveränität und territoriale Unversehrtheit der Ukraine seien für Deutschland „nicht verhandelbar“. Sollte Russland diese verletzen, drohten dem Land „schwerwiegende politische, wirtschaftliche und geostrategische Konsequenzen“. Der Westen sei zu „weitreichenden und effektiven Sanktionen bereit“. Später drückte Scholz es so aus: „Um es klar zu sagen: Wenn Russland die territoriale Integrität der Ukraine verletzten sollte, wissen wir, was zu tun ist.“

Gleichzeitig machte der Kanzler die Tür nicht zu. „Wir sind bereit für einen ernsthaften Dialog mit Moskau über Fragen der europäischen Sicherheit“, sagte er und warb erneut für das Normandie-Format als „ein bedeutendes Format im Gespräch mit Russland“. Das sei ein „schwieriger Prozess“, räumte Scholz ein. Er sei aber überzeugt, dass sich die Mühe lohne.