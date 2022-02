Ukraine-Krise

24.02.2022

So sorgenvoll blicken drei Ukrainer in Deutschland auf ihr Heimatland

Plus Angst, Anspannung und Wut: Für Ukrainer in Deutschland dreht sich aktuell alles um die Heimat. Drei Männer berichten, wie sie mit der Situation umgehen.

Von Mona Boos

„Ich habe im Moment keinen Grund für Optimismus“, sagt Igor Meisner, der in Augsburg wohnt und seine Wurzeln in der Ukraine hat. Das gigantische Aufgebot russischer Truppen an den Grenzen zur Ukraine, die Entsendung von Soldaten in die umkämpften Gebiete, die Warnungen vor einer dramatischen Eskalation des Konflikts, die Angst um Verwandte und Freunde: Für den 34-Jährigen und viele der offiziell rund 145.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland dreht sich im Moment fast alles um die alte Heimat. Es fällt schwer, an etwas anderes zu denken als an die Ereignisse in ihrem Land. Gleichzeitig tut es weh, sich ständig mit diesem Thema zu beschäftigen.

