Kanzlerkandidat der Union: Deutsche halten Merz für geeigneter als Söder

Exklusiv Nach dem Europawahlsieg richtet die CDU/CSU den Blick auf die Bundestagswahl. Wer wird Kanzlerkandidat? Merz und Wüst liegen vorne, doch eine Zahl wird der Union nicht gefallen.

Merz, Söder, Wüst – oder doch jemand anderes? Bei der Union laufen bereits die Vorbereitungen auf die Bundestagswahl im kommenden Jahr. Die besten Karten, Kanzlerkandidat zu werden, hat derzeit wohl der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz. Jeweils 23 Prozent der Deutschen halten ihn und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst für geeigneter als Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (18 Prozent). Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion.

Was weder den drei Kandidaten noch der Union gefallen dürfte: Jede und jeder Vierte würde sich einen anderen Kanzlerkandidaten der Christdemokraten wünschen. Der Rest ist unentschlossen.

K-Frage der Union: Merz und Söder liegen in Bayern gleichauf

Die Chancen, dass der Unions-Kandidat auch Kanzler wird, stehen derzeit gut. Bei der Europawahl am vergangenen Sonntag setzte es die nächste empfindliche Wahlniederlage für die drei Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP. Klare Wahlsiegerin war die Union, gefolgt von der rechtspopulistischen AfD. In Bayern kam die CSU auf 39,7 Prozent und blieb damit – wenn auch nur knapp – unter der 40-Prozent-Marke.

Überraschend an der Umfrage ist, dass in Bayern zwar das Vertrauen in Markus Söder als möglichen Kanzlerkandidaten größer ist als bundesweit, jedoch nicht in solchem Maß, wie man es vielleicht erwarten würde. Der CSU-Chef und Merz schneiden im Freistaat laut Umfrage nämlich gleich gut ab (23 Prozent). Jede und jeder Fünfte in Bayern fände dagegen, dass Wüst der bessere Kanzlerkandidat wäre.

Hendrik Wüst hat Fans bei den Grünen, Merz bei der FDP

Interessant ist auch ein Blick auf die politischen Lager: Während Söder in keiner Partei große Fangruppen zu haben scheint, überzeugt Merz vor allem Wählerinnen und Wähler von Union und FDP. Wüst hingegen hat viele Anhängerinnen und Anhänger bei den Grünen: Satte 56 Prozent der befragten Grünwählerinnen und -wähler würden den NRW-Landeschef bevorzugen.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzerinnen und -nutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung von Deutschlands Bevölkerung gewichtet. Für die Frage "Wer ist Ihrer Meinung nach angesichts des Ergebnisses der Europawahl am geeignetsten, Kanzlerkandidat der Union zu werden?“ wurden im Zeitraum vom 10.6. bis 12.6.2024 die Antworten von 5028 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei 2,6 Prozent. Die hier dargestellten Daten auf Bundeslandebene basieren auf sogenannten Small Area Methoden. Die Ergebnisse sind repräsentativ unter Berücksichtigung ihres jeweiligen statistischen Fehlers. Dieser liegt auf Bayern-Ebene bei 3,3 Prozentpunkten.