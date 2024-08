«Reichsbürger»-Prozess geht nach Sommerpause weiter

Der Terrorprozess am Frankfurter Oberlandesgericht um Heinrich XIII. Prinz Reuß wird am Dienstag (9.30 Uhr) nach rund vier Wochen Pause fortgesetzt. Der Senat plant, weitere Durchsuchungsergebnisse in die Verhandlung einzuführen. Bereits vor der Sommerpause wurden Durchsuchungen bei mehreren der neun angeklagten Männern und Frauen thematisiert. Zudem sollen Asservate «anhand exemplarischer Fundstücke» ausgewertet werden, wie Gerichtssprecherin Gundula Fehns-Böer mitteilte.

Den Angeklagten in Frankfurt wird die Mitgliedschaft in beziehungsweise Unterstützung einer terroristischen Vereinigung zur Last gelegt. Sie sollen einen Umsturz geplant und auch Tote in Kauf genommen haben. Bis zum Urteil gilt die Unschuldsvermutung.