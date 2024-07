Rund vier Tonnen Asbestplatten auf Feldweg entsorgt

Rund vier Tonnen an asbesthaltigen Platten und Bauschutt haben Unbekannte auf einem Feldweg bei Maintal (Main-Kinzig-Kreis) in die Landschaft gekippt. Wie die Polizei heute mitteilte, fuhren sie vermutlich zwischen Mittwoch- und Donnerstagmittag mit einem Fahrzeug auf den Weg an einer Landstraße und verteilten Platten und Bauschutt über 50 Meter.

Jetzt ermittelt die Polizei laut Mitteilung wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen und sucht nach Zeugen. Die Stadt Maintal habe die Beseitigung des Schutts in die Wege geleitet.

Der Naturstoff Asbest kann Krebs auslösen. Seit 1993 ist er in Deutschland verboten, er kann sich aber noch in Bauten aus früheren Jahren befinden. Verwendung fand Asbest unter anderem als Baustoffzusatz in Brand- und Wärmeschutzisolierungen oder in Dach- und Fassadenplatten.