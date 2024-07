Unbekannte laden mehrere Tonnen Teer auf Waldweg ab

Unbekannte Täter haben im oberfränkischen Lichtenfels rund drei bis vier Tonnen ausgehärteten Teer auf einem Waldweg abgeladen. Wie die Polizei mitteilte, habe eine Zeugin den Teer am Donnerstag entdeckt. Demnach wurde die Substanz vermutlich mit einem Lastwagen dort abgeladen. Laut einer Sprecherin der Polizei sei bereits am Tag zuvor in Redwitz an der Rodach im Kreis Lichtenfels ebenfalls Teer auf einem Waldweg gefunden worden. Die Polizei ermittle nun wegen möglicher Umweltdelikte und sucht nach Zeugen.

Waldweg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lichtenfels Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis