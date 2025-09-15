Gerd Müller: „Hunger ist kein Naturgesetz, er ist menschengemacht“

Herr Müller. Weltweit hungern nach Angaben der Vereinten Nationen rund 700 Millionen Menschen. Nun sagen Sie, ein hoher Repräsentant der UN, eine Welt ohne Hunger sei möglich – schnell und vergleichsweise günstig. Wie passt das zusammen?

Gerd Müller: Wir können die Armut beseitigen, eine Welt ohne Hunger schaffen und den Klimawandel weltweit begrenzen. Die Unido ist die Technologieagentur der UN, wir arbeiten mit 173 Ländern der Welt zusammen, transferieren technische Lösungen und Wissen. Was uns aber fehlt, ist der politische Wille und Mut, globale Verantwortung wahrzunehmen, den Entwicklungsländern, die zwei Drittel der Menschheit umfassen, Partnerschaft und Zusammenarbeit anzubieten. Oberste Priorität hat für mich eine Welt ohne Hunger – und sie ist möglich. Wir haben Studien mit internationalen Experten durchgeführt, die zeigen: Mit weltweiten Investitionen von rund 50 Milliarden Dollar pro Jahr in moderne Agrarwirtschaft, von neuen Getreidesorten oder Bewässerungssystemen bis hin zu einer modernen Weiterverarbeitung, könnten wir innerhalb von zehn Jahren den Hunger weltweit überwinden.

Ist das nicht etwas zu idealistisch gedacht?

Müller: Äthiopien ist ein gutes Beispiel. Durch gezielte technologische Unterstützung hat das Land innerhalb weniger Jahre seinen Weizenertrag verdreifacht, es ist vom Importeur zum Exporteur geworden. Hunger ist ja kein Naturgesetz, er ist menschengemacht. Afrika etwa hat zwei Drittel der weltweiten Ackerflächenreserven - aber nur ein Fünftel der Produktivität Europas. Das Potenzial ist also riesig. Und es muss gehoben werden. Die globale Nachfrage nach Nahrungsmitteln wird bis zum Jahr 2050 um 50 Prozent steigen. Das ist ein gewaltiger Markt,

Hat diese Botschaft auch schon die deutsche Politik erreicht?

Müller: Leider nicht im nötigen Ausmaß. In Deutschland lebt ein Prozent der Weltbevölkerung, in Europa sind es etwa sechs Prozent. Wir werden die globalen Probleme nicht mit nationalen Maßnahmen lösen. Aber genau das passiert: Wir verlieren die globale Dimension aus dem Blick. Hunger, Armut und Klimawandel sind Ursachen für Flucht, Instabilität und Kriege. Wer das ignoriert, schafft die Krisen von morgen. Gerade als Reaktion auf die fatale Politik der Vereinigten Staaten stehen die Türen in Indien, Südostasien oder Afrika für uns weit offen. Das sind unterschätzte Wachstumsmärkte, dort liegen die Rohstoffe, dort werden Arbeitsplätze entstehen. Aber während China, Japan und die Türkei dort längst investieren, kürzt Deutschland die Zusammenarbeit. Wo ich hinkomme, werde ich gefragt: Wo bleiben die Deutschen? Wo bleiben die Europäer? Wo sind eure Investitionen? Dabei hätten wir enorme Chancen, uns unabhängiger von den USA zu machen. Die EU muss das Freihandelsabkommen mit Lateinamerika endlich abschließen, ebenso mit Indien und den südostasiatischen Staaten, und sich aus der Abhängigkeit von den USA befreien.

Sie sagen, Afrika sei ein Schlüssel für künftigen Erfolg. Warum?

Müller: Afrikas Bevölkerung verdoppelt sich bis 2050, was eine enorme Dynamik auslöst. Jeden Monat wird dort in einem Volumen gebaut, das mit dem von New York vergleichbar ist – Straßen, Schulen, Kliniken, Abwassersysteme. Und deutsche Unternehmen sind praktisch nicht präsent. Ich war vor kurzem im Senegal: China, Japan und Russland investieren dort gezielt in Industrieparks. Wir haben mit der Unido beim Aufbau einer Impfstoffproduktion geholfen, das modernste Werk Afrikas ist entstanden. Aber die Pharmaindustrie aus Europa nutzt diese Chance kaum. Afrika könnte auch der Kontinent der Solarenergie sein, aber nur zwei Prozent der weltweiten Investitionen in erneuerbare Energie fließen nach Afrika. Nicht zuletzt deshalb sind dort dutzende neue Kohlekraftwerke in Planung oder im Bau, das ist das Gegenteil von Klimaschutz. Dabei wird günstige Energie dort dringend benötigt – für die Industrie und für die 600 Millionen Menschen, die noch nicht einmal Zugang zu Strom haben. Mit Investitionen in Industrie und Klimatechnologie dort erzielen wir den hundertfachen Klimaeffekt wie in Deutschland.

Und woran hakt es?

Müller: Europa und Afrika haben gemeinsame Interessen etwa bei der Weiterverarbeitung von kritischen Mineralien wie Kobalt und Coltan, die unerlässlich für Digitalisierung und erneuerbare Energien sind. Aber ich sehe kaum eine europäische Firma dort. Und dann sollte man sich auch bitte nicht über China beklagen. China investiert. China nutzt die Chancen, baut Partnerschaften auf – Europa aber sieht die Chancen vor seiner Haustür nicht. Wenn wir uns nicht engagieren, vergeben wir nicht nur ökonomische Chancen, wir verlieren auch geopolitischen Einfluss. Und der Flüchtlingsdruck wird zunehmen. Eine notwendige Entscheidung wäre es, das Entwicklungsministerium zum Ministerium für Außenwirtschaft und Entwicklung weiterzuentwickeln.

Ist die deutsche Wirtschaft zu risikoscheu?

Müller: Sie hat jahrzehntelang gute Geschäfte in China und den USA gemacht. Doch jetzt brauchen wir eine Neuorientierung. Afrika, Südostasien, Indien, Südamerika – das sind die offenen Zukunftsmärkte. In der Agrarwirtschaft allein könnten bis 2050 weltweit 30 Millionen neue Arbeitsplätze entstehen. Mobilität ist ein weiteres Beispiel: In den nächsten 20 Jahren werden in Afrika 300 Millionen Fahrzeuge gebraucht. Toyota und Hyundai sind längst da, deutsche Hersteller kaum. Das sind riesige Chancen. Entwicklungsländer wollen keine Almosen, sie wollen Zugang zu Märkten, zu Wissen, zu Investitionen. Dank der Digitalisierung können diese Länder heute locker 50 Jahre technische Entwicklung überspringen. In Deutschland musste nach dem Krieg das ganze Land verkabelt werden, bis jeder Haushalt einen Telefonanschluss hatte. Dank Satellitentechnik ist Internet heute in jedem Dorf in Ruanda verfügbar.

Ist Ihnen Friedrich Merz in Ihrem Kampf eigentlich eine Hilfe? Er denkt ja, wie man weiß, sehr international.

Müller: Ich kenne ihn seit 1989, als wir beide im Europaparlament saßen. Er kennt die globalen Zusammenhänge und er ist ein exzellenter Finanzökonom. Er hat alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Kanzlerschaft. Aber es muss sich in Deutschland jetzt etwas ändern. Unsere Arbeit bekommt starke Unterstützung aus China, Japan und Großbritannien und sehr zurückhaltende aus Deutschland.

Zur Person Gerd Müller (70) ist seit Dezember 2021 Generaldirektor der Unido in Wien – der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung. Von 2005 bis 2013 war der CSU-Mann aus dem Allgäu Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium und danach weitere acht Jahre Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die Generalversammlung der Unido hat ihn bereits für eine zweite Amtszeit nominiert. Seine Wahl im November gilt damit als Formsache.

Damit sind wir schon bei der Innenpolitik. Hat der Merz, den Sie kennen, die Kraft, Deutschland zu erneuern?

Müller: Ja, die hat er. Er sieht die Probleme klar und deutlich. Ich sehe weltweit eine unglaubliche Dynamik - aber Mehltau über Deutschland. Deshalb muss ein starker Kanzler jetzt mutig den Staat reformieren. Wir haben 30.000 Ministerialbeamte und setzen, überspitzt formuliert, jeden Tag eine neue Kommission ein, weil Politiker wichtige, aber vielleicht unpopuläre Entscheidungen scheuen. Aber brauchen wir wirklich noch eine Gesundheits- und eine Rentenkommission? Wir hatten doch schon zig Kommissionen. Jeder weiß, was sich ändern muss, schauen Sie sich nur Gerhard Schröders Agenda 2010 an.

War Schröder der bessere Merz? Und was kann man von ihm nach einem Vierteljahrhundert noch übernehmen?

Müller: Vor 25 Jahren wurde die Rente mit 67 durchgekämpft und die zusätzliche private Altersvorsorge. Ulla Schmidt hat die Praxisgebühr eingeführt. Das war richtig, wurde später aber wieder zurückgenommen. Alles wichtige Entscheidungen, von denen wir 15 Jahre lang profitiert haben. Wir in der Union haben damals vorgeschlagen, Versicherten, die ein Jahr lang keine Krankheitskosten verursachen, drei Monatsbeiträge zu erstatten. Das könnte man auch jetzt noch machen. Vor 25 Jahren hatten wir Krankenkassenbeiträge von zwölf Prozent, nun marschieren wir auf die 20 Prozent zu. Diesen Rucksack an Abgaben können die nächsten Generationen nicht mehr schultern. Wir brauchen daher keine neuen Kommissionen mehr, wir brauchen den Mut, zu handeln. Friedrich Merz hat ihn. Er braucht jetzt gesellschaftliche Unterstützung. In Deutschland haben wir eine durchschnittliche Jahresarbeitszeit von etwas mehr als 1300 Stunden. In Japan sind es mehr als 1600 und in China fast 2500. Das bedeutet, in Japan wird pro Jahr etwa zehn Wochen länger gearbeitet - in China sogar fast doppelt so viel. Wie sollen wir da konkurrenzfähig bleiben? Oder nehmen Sie die Aktivrente, bei der jeder, der über das Rentenalter hinaus arbeitet, 2000 Euro steuerfrei im Monat dazu verdienen kann. Warum machen wir daraus nicht auch einen Aktivlohn? Wer freiwillig 50 Stunden arbeitet statt 35 oder 40, könnte so auch bis zu 2000 Euro steuerfrei dazu verdienen. Das ist auch ein Anreiz für weniger Schwarzarbeit. Wer mehr arbeitet, wer weniger krank ist, der soll auch mehr raus bekommen. Wenn wir den Staat und die Sozialversicherungen jetzt nicht mit einer neuen Agenda 2030 reformieren und nur die Abgaben erhöhen, dann war das das Endspiel für die Koalition der Mitte. Dann bekommen wir eine Rechtsregierung. Und der SPD läutet das Sterbeglöckchen.

Was können wir denn von den Ländern lernen, mit denen Sie zu tun haben?

Müller: Vor allem den Optimismus und den Hunger nach Fortschritt. Nehmen Sie Digitalisierung und Künstliche Intelligenz. Andere Länder sind uns da weit voraus. Auch in Afrika haben viele Länder bei Netzqualität und mobilem Bezahlen zu uns aufgeschlossen, da ist der Begriff Entwicklungsländer langsam irreführend. Deutschland hat alle Chancen, alle Technologien um von globalen Märkten zu profitieren, aber dazu müssen die Weichen jetzt neu gestellt werden. Dazu wurde diese Regierung gewählt, das ist die Erwartung der Wähler.