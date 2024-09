Polizei sucht Hinweise zu getöteter Frau in Vorarlberg

Nach dem Fund einer unbekannten getöteten Frau in der Nähe des Bodensees bittet die österreichische Polizei die Bevölkerung um Hinweise. Die Leiche war am Sonntag am Ufer der Bregenzer Ache in Kennelbach entdeckt worden. Nach einem ersten Aufruf seien bereits Informationen eingegangen, denen nun nachgegangen werde, berichtete ein Sprecher der Polizei des Bundeslandes Vorarlberg am Mittwoch.

Die Behörde hofft auf weitere Hinweise. Sie sucht nach Zeugen, die in der vergangenen Woche in Kennelbach im Bereich der Achstraße etwas im Zusammenhang mit der Tat beobachtet haben könnten. «Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren», sagte der Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Die Identität der Frau ist bislang unklar. Zu ihrem geschätzten Alter machte der Sprecher keine Angaben. Nach dem vorläufigen Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung gehen die Ermittler davon aus, dass sie einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel. Informationen zur Todesursache blieben aus ermittlungstaktischen Gründen unveröffentlicht.