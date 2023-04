Ist Unfallflucht bald keine Straftat mehr?

Wer einen Unfall verursacht und dann das Weite sucht, begeht eine Straftat. Zumindest aktuell. Das Bundesjustizministerium will Unfallflucht nun teilweise entkriminalisieren.

Bis zu drei Jahre Haft drohen aktuell bei einer Unfallflucht. Diese gilt als Straftat. Das könnte sich aber bald ändern. Denn das Bundesjustizministerium will Unfallflucht ohne Personenschaden künftig nur noch als Ordnungswidrigkeit behandeln. So steht es in einem Eckpunktepapier des Ministeriums, das dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

Darin heißt es: "Durch die Herabstufung der Unfallflucht nach reinen Sachschäden zur Ordnungswidrigkeit würde einer undifferenzierten Kriminalisierung des Unfallverursachers entgegengewirkt." Bundesjustizminister Marco Buschmann ( FDP) hat das Eckpunktepapier kurz nach Ostern mit der Bitte um Stellungnahme an Fachverbände verschickt.

Unfallflucht: Diese Änderung plant das Justizministerium

Unfallbeteiligte, die sich unerlaubt von einem Unfallort entfernen, müssen aktuell mit einer Geldstrafte oder bis zu drei Jahren Haft rechnen. Solche Strafen würde es künftig nur noch bei Unfällen mit Personenschäden geben. Gibt es körperlich Geschädigte, sei es stets erforderlich, "am Unfallort zu verbleiben und sich als Unfallbeteiligter zu erkennen zu geben", wie es in dem Papier heißt. Das gelte "trotz der mit der Selbstanzeige des Unfalls verbundenen Selbstbezichtigung einer ggf. mitverwirklichten Begleittat" – beispielsweise einer Alkoholfahrt.

Weiter steht in dem Eckpunktepapier: "Vor diesem Hintergrund gibt es umgekehrt aber gute Argumente dafür, von einer Strafbewehrung der unterlassenen Selbstanzeige des Unfalls bei reinen Sachschäden abzusehen." Das Prinzip der "Straflosigkeit der Selbstbegünstigung" werde nämlich im Paragrafen 142 des Strafgesetzbuchs, in dem die Unfallflucht geregelt ist, durchbrochen. Wer also in Zukunft alkoholisiert einen Unfall mit Blechschaden verursacht, dürfte rechtlich den Unfallort verlassen und würde so eine zusätzliche Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer vermeiden. Bisher müssen Unfallbeteiligte eine "angemessene Zeit" am Unfallort warten.

Unfallflucht: Kommt Meldepflicht und Meldestelle?

Damit Unfallbeteiligte auch künftig identifiziert werden können, hat das Justizministerium eine Meldepflicht und eine Meldestelle vorgeschlagen. Dies wäre beispielsweise über eine standardisierte Onlinemaske oder eine Schadensmeldung, die am geschädigten Fahrzeug fixiert wird, möglich.

Bislang habe das Ministerium das Eckpunktepapier zur Entkriminalisierung der Unfallflucht ohne Personenschäden laut dem RND, anders als bei anderen Gesetzesinitiativen und Reformplänen, nicht veröffentlicht. Es wurde lediglich an Fachverbände verschickt. Diese können bis zum 23. Mai schriftlich Stellung beziehen.