Fachleute zweifeln an geplanter Aktivrente

Jahrzehntelang riefen Fachleute die Politik auf, sich auf die Folgen des Bevölkerungswandels einer alternden Gesellschaft vorzubereiten. Der sogenannte „Pillenknick“ beendete in den Sechzigerjahren den Babyboom in Deutschland und veränderte die Altersstruktur in Deutschland nachhaltig. Im vergangenen Jahr feierten doppelt so viele Deutsche ihren 60. Geburtstag, wie es im ganzen Land 20-Jährige gibt.

Koalition will ältere Menschen zu längerer Arbeit ermutigen

Wirtschaft und Politik haben immer mehr mit den Konsequenzen dieser Entwicklung zu kämpfen: Die Firmen klagen über Fachkräftemangel und die Bundesregierung steht vor riesigen Milliardenlöchern bei der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung. Die durchschnittlichen Lohnnebenkosten für die Sozialabgaben haben bereits dieses Jahr mit 42,3 Prozent die höchste Quote in der Geschichte der Bundesrepublik erreicht. Fast jeder zweite Babyboomer im Rentenalter ist zudem bisher vorzeitig in Rente gegangen.

Als ein Mittel, um den Fachkräftemangel und die Kassen zu entlasten, plant die Bundesregierung zum Jahreswechsel die sogenannte „Aktivrente“ einzuführen. Damit sollen Menschen im Rentenalter künftig 2000 Euro steuerfrei hinzuverdienen können. Die Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung werden jedoch auch für sie fällig. Derzeit liegt die steuerfreie Hinzuverdienstgrenze beim Minijob-Betrag von 560 Euro. Die Regelung soll jedoch nur gelten, wenn die Hinzuverdiener bereits das gesetzliche Rentenalter erreicht haben. So soll verhindert werden, dass die Regelung für einen fingierten Vorruhestand missbraucht wird. Man wolle die älteren Menschen mit der Aktivrente dazu ermutigen, länger im Arbeitsmarkt zu bleiben, erklärte CDU‑Generalsekretär Carsten Linnemann das von seiner Partei entworfene Konzept.

Juristen und Grüne äußern verfassungsrechtliche Bedenken gegen Aktivrente

Doch inzwischen tauchen immer mehr Zweifel auf, ob sich der Plan so einfach in die Praxis umsetzen lässt. Der Heidelberger Steuerrechtler Hanno Kube warf in der Bild verfassungsrechtliche Bedenken auf, dass es sich bei der Steuervergünstigung für arbeitende Rentner „um eine ganz wesentliche Ungleichbehandlung“ handle.

Das sieht auch die Opposition so. „Eine positive wie negative Diskriminierung bedarf einer außerordentlich guten Begründung, damit diese verfassungskonform wäre“, sagt der Grünen-Finanzexperte Sascha Müller. „Bislang hat die Bundesregierung diese Erklärung nicht geliefert – und ich bezweifle stark, dass ihr das gelingt“, betonte er. „Die Wirkung der Aktivrente wird in der Fachwelt sehr stark angezweifelt“, fügt der Grünen-Arbeitsmarktexperte Armin Grau hinzu. „Ich erwarte daher hauptsächlich Mitnahmeeffekte und gehe nicht davon aus, dass nennenswert Menschen deshalb im Rentenalter weiterarbeiten.“ Unproblematisch wäre es, den betroffenen Beschäftigten den Arbeitgeberbeitrag zur Rentenversicherung als Bonus auszuzahlen, wie es der frühere Grünen-Wirtschaftsminister Robert Habeck vergangenen Herbst vorgeschlagen habe, sagt Grau.

Aktivrente könnte den Staat dreiviertel Milliarde Euro kosten

Auch die Finanzierung der Aktivrente ist angesichts knapper Kassen offen. Laut dem Deutschen Wirtschaftsinstitut arbeiten schon jetzt weit über 300.000 Rentner in sozialversicherungspflichtigen Jobs. Sie müssten künftig keine oder weniger Steuern zahlen. Zudem müsste die Regelung verfassungsrechtlich wohl auch für Selbstständige gelten. Hier liegt die Zahl der über 66‑Jährigen laut DIW bei 272.000. So müsste der Staat auf insgesamt 770 Millionen Euro bisheriger Steuereinnahmen verzichten. Nur wenn Zigtausende neuer Jobs entstünden, könnte die Rechnung für den Staat durch steigende Sozialversicherungseinnahmen am Ende aufgehen.