Warum der Staat den Gashändler Uniper mit Milliardensummen rettet

Deutschland übernimmt 30 Prozent an Uniper. Das Problem des Energiekonzerns drohte zum Problem für Bürger und Industriebetriebe zu werden. Was nun auf Verbraucher zukommt.

Fast auf den Tag genau vor zehn Jahren prägte der damalige Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, einen Satz für die Geschichtsbücher. Der Euro stand damals auf der Kippe, nachdem mehrere Mitgliedsländer dem Staatsbankrott entgegen taumelten. Man werde die gemeinsame Währung retten, versprach Draghi und fügte mit reichlich Pathos hinzu: „Whatever it takes“ – koste es, was es wolle. Am Freitag hat Deutschland einen neuen „Whatever it takes“-Moment erlebt.

Bundeskanzler Olaf Scholz unterbrach seinen Urlaub im Allgäu, um zu verkünden, dass der Staat den Gashändler Uniper mit gigantischen Investitionen vor dem Kollaps retten will. Das Unternehmen ist laut Scholz von „überragender Bedeutung“ für die Energieversorgung in Deutschland, denn es versorgt mehr als 100 Stadtwerke und Industriebetriebe mit Gas. Nun will sich der Bund mit rund 30 Prozent an dem Konzern beteiligen und über die staatliche Kfw-Bank weitere Milliarden in Form von Darlehen oder anderen Finanzinstrumenten zur Verfügung stellen, um ihn zu stabilisieren.

Uniper machte zuletzt jeden Tag einen Millionenverlust

Der Krieg in der Ukraine hatte das Geschäftsmodell von Uniper zusammenbrechen lassen. Etwa die Hälfte des Gases bezog die frühere Eon-Sparte, die heute mehrheitlich einem finnischen Energieriesen gehört, aus Russland. Seit Wladimir Putin die Lieferungen massiv gedrosselt hat, muss Uniper teures Gas an der völlig überhitzten Energiebörse zukaufen, um seine Verpflichtungen gegenüber den eigenen Kunden einhalten zu können.

Unter dem Strich steht ein riesiges Verlustgeschäft, denn in den Lieferverträgen mit Firmen oder Stadtwerken hat Uniper die Tarife meist langfristig festgeschrieben – weit unter den aktuellen Marktpreisen. Der Gas-Importeur machte zuletzt nach eigenen Angaben jeden Tag ein Millionenminus und beantragte deshalb Staatshilfe.

Verbraucher müssen mit massiven Mehrkosten rechnen, Staat will entlasten

Dass die Bundesregierung tatsächlich ein Rettungspaket geschnürt hat, liegt in erster Linie daran, dass die Probleme des Versorgers zum gravierenden Problem für viele Deutsche zu werden drohten. Um ungeheizte Wohnungen und lahmgelegte Fabriken im Winter zu verhindern, springt nun also der Staat ein – und am Ende auch die Verbraucherinnen und Verbraucher.

Der Kanzler kündigte am Freitag an, dass Gashändler wie Uniper ab 1. Oktober bis zu 90 Prozent ihrer massiv gestiegenen Kosten über eine Umlage weitergeben dürfen. Eine vierköpfige Familie muss laut Scholz mit einer zusätzlichen Belastung von etwa 200 bis 300 Euro pro Jahr rechnen. Der Kanzler versprach zugleich, es solle niemand wegen der steigenden Energiekosten in Existenznot geraten und kündigte eine Wohngeld-Reform mit integrierter Heizkostenpauschale an. Niemand werde alleine gelassen werden, betonte der SPD-Politiker und bemühte - wie einst Draghi - dafür eine englische Zeile, die man sonst vor allem in Fußballstadien hört: „You’ll never walk alone“.