Immer mehr brechen ihr Studium wegen Krankheit ab

Wenn am kommenden Montag an den Universitäten in Bayern und dem Rest Deutschlands die Vorlesungen beginnen, ist schon klar: Ein Viertel bis ein Drittel der Erstsemester in Bachelor-Studiengängen wird sein Studium nie beenden. Das ist das Ergebnis vieler Untersuchungen des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) – und eine Entwicklung der vergangenen Jahre fällt besonders auf: Bei etwa einem Zehntel der Studienabbrüche würden die Betroffenen als Grund Erkrankungen angeben, häufig auch psychischer Art, sagt Ulrich Heublein, Projektleiter in der Abteilung „Bildungsverläufe und Beschäftigung“ am DZHW. Der Anteil habe sich in den vergangenen 15 Jahren etwa vervierfacht.

Das ist Teil einer größeren Entwicklung: Seit Jahren nimmt die Anzahl der Tage zu, an denen Menschen in Deutschland krankgeschrieben sind, insbesondere aufgrund psychischer Erkrankungen. Hinzu kommen für Hochschulen spezifische Gründe, wie Thomas Blum, psychologischer Berater des Augsburger Studierendenwerks, unserer Redaktion sagt: So sei „der Druck, ein Studium statt zum Beispiel eine Ausbildung zu beginnen, deutlich gewachsen“. Das könne zu psychischen Problemen führen, wie auch ein „durchgehender Prüfungsdruck“, der aufgrund des Bachelor- und Master-Systems herrsche. Er fordert deshalb „mehr Beratung bei Unsicherheiten in der Studienfachwahl“.

Studienabbrecher in Bayern: Aktuelle Zahlen gibt es nicht

Offizielle, aktuelle und genaue Zahlen zu Studienabbrecherinnen und -abbrechern gibt es indes nicht – und das, obwohl Bund und Länder jährlich mehrere Milliarden Euro in die Förderung von Studierenden und Hochschulen investieren. Das soll sich bald ändern und damit womöglich auch erforscht werden können, was zu einem Studienabbruch führt und was deshalb zu tun ist. Ermittelt werden die Abbruchquoten Forscher Heublein zufolge aktuell noch durch ein Schätzverfahren, dem die amtlichen Zahlen der Studienanfänger und Hochschulabsolventen zugrunde liegen und bei dem Hochschul- und Fachwechsel, die nicht als Studienabbruch zählen, berücksichtigt werden.

Auf Basis der DZHW-Untersuchungen sagt Heublein, dass es bei einer erheblichen Anzahl an Studienabbrüchen nicht an fachlicher Eignung oder Motivation der Studierenden mangele. Stattdessen fehle es manchen an finanzieller Sicherheit, oder sie wurden nicht ausreichend auf ein Studium vorbereitet: Weil etwa die in der Schule vermittelten Inhalte nicht zu dem passen, was an der Hochschule zu Beginn verlangt wird. Grundsätzlich sei nicht jeder Abbruch ein Problem: In manchen Fällen tue ein Wechsel auch gut. Aber: „Wer die Voraussetzungen dafür hat, den sollte man auch zum Abschluss bringen können“, sagt Heublein. Auch seien die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Studium bei Studierenden aus akademischen Elternhäusern besser. „Relevante regionale Unterschiede zu den Ursachen von Studienabbrüchen können wir nicht feststellen“, sagt Heublein. Belastbare Zahlen zum Umfang des Studienabbruchs lägen derzeit weder für Bayern noch andere Bundesländer vor.

Erst seit 2016 verpflichtet das Hochschulstatistikgesetz die Behörden, Studienverläufe und somit auch Abbrecherquoten genau zu erfassen. Umfassende Ergebnisse dazu liegen allerdings noch nicht vor. Das Bayerische Wissenschaftsministerium verweist auf den aktuellen Bericht des Statistischen Bundesamts. Exakt weiß man demzufolge bislang nur, dass die Abbruchquote in den ersten drei Semestern bei elf Prozent liegt. Zur aktuellen Situation teilt ein Sprecher mit, „wir wollen, dass es den Studierenden an unseren Hochschulen in Bayern gut geht“, für die Studierenden gebe es Beratungsangebote, die Zuschüsse seien zudem in den vergangenen Jahren „historisch“ erhöht worden. Minister Markus Blume war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.