Unruhen in Frankreich

vor 16 Min.

Auf einem Pulverfass: Frankreichs Banlieus kommen nicht zur Ruhe

Plus Nach dem Tod des 17-jährigen Nahel durch einen Polizeischuss in einem Pariser Vorort herrschen jede Nacht chaotische Zustände in Frankreich. Was ist in den französischen Banlieues los?

Von Birgit Holzer

Wo normalerweise der Wochenmarkt stattfindet, laufen die Aufräumarbeiten. Sonst ziehen sich Stände mit Obst und Gemüse, Billig-Kleidung und Haushaltswaren entlang der Esplanade Charles de Gaulle in Nanterre bis zum angrenzenden Park. Doch seit Tagen ist nichts mehr normal in der Vorstadt im Nordwesten von Paris, die an das Banken- und Geschäftsviertel La Défense anschließt. Feuerwehrleute sind angerückt, um einen schwelenden Brand unter den verkohlten Balken eines Holzweges entlang der Esplanade zu löschen.

„Die haben schwer bezahlt“, sagt ein junger Mann zu seiner Freundin, die beiden gehen am Büro eines Immobilienmaklers vorbei. Die Vitrinen der „Agence du Parc“ sind zerschlagen, das Mobiliar im Inneren liegt kreuz und quer auf dem Boden. Hoda Altamar bleibt stehen, schüttelt den Kopf, während ihr Hund an seiner Leine zieht. „Ich schlafe nicht mehr“, sagt die Libanesin, die seit fünf Jahren in Nanterre lebt. „Mein Sohn ist 23, er zieht jede Nacht mit Freunden los. Er sagt, er will nur gucken. Wenn er was anstellt, kann er was erleben!“

