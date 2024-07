Mann in U-Haft: Ermittlungen wegen versuchter Vergewaltigung

Nach zwei körperlichen Angriffen auf Frauen in Beuren (Kreis Esslingen) ist gegen einen 52 Jahre alten Verdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Gegen ihn werde unter anderem wegen versuchter Vergewaltigung ermittelt, teilten Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei mit. Der Mann befinde sich in Untersuchungshaft.

Er steht im Verdacht, vergangene Woche ein 14-jähriges Mädchen angegriffen zu haben. Außerdem soll er am Donnerstag eine 26-Jährige an ihrer Haustür attackiert und zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben. Am Freitag wurde der Mann nach Polizeiangaben vorläufig festgenommen, am Samstag schickte ein Richter den 52-Jährigen in Untersuchungshaft.