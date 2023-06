Das Update zum Ukraine-Krieg vom 25. Juni

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Der offen ausgetragene Konflikt zwischen Wladimir Putin und Jewgeni Prigoschin, Chef der Privatarmee Wagner, war offenbar nur von kurzer Dauer: Prigoschins Truppen waren Richtung Moskau unterwegs, als der ehemalige Vertraute des russischen Präsidenten noch am selben Tag überraschend den Rückzug anordnete. Er soll Russland straffrei verlassen dürfen. Eine tragende Rolle in dieser Situation spielte nach Angaben eines Kremlsprechers der belarussische Präsident Lukaschenko. Doch was bedeutet der Aufstand für Wladimir Putin und Russland? Korrespondentin Inna Hartwich fasst die Lage in Russland zusammen.

Der Tag: Die Zahl der Todesopfer nach einem russischen Raketenangriff auf Kiew ist nach ukrainischen Angaben auf fünf gestiegen. In einem schwer beschädigten Hochhaus seien zwei weitere Leichen gefunden worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Sonntag mit. Die Suche nach weiteren Opfern dauerte an. Den Angaben zufolge schlugen die Trümmer einer abgefangenen russischen Rakete in dem Haus ein. Der Angriff in der Nacht zum Samstag war eine der folgenschwersten russischen Attacken auf Kiew in jüngster Zeit. Nach Angaben der ukrainischen Seite hatten die russischen Streitkräfte nachts mit mehr als 50 Marschflugkörpern und drei Kampfdrohnen angegriffen. Davon seien 41 Marschflugkörper sowie alle drei Drohnen abgefangen worden.

Die Lage: Zurück zum Aufstand der Wagner-Söldner: Denn obwohl der Spuk schnell vorbei war, ist dennoch eines klar, wie Inna Hartwich schreibt: Putin hat – sichtbar für alle – seine Schwäche gezeigt. Sichtbar auch für seine Elite, die sich zunehmend fragen dürfte, wohin sie es mit dem Mann an der Spitze noch bringen werde. Und klar ist auch: Die Gefahr für Putins System ist durch fragwürdige Abmachungen nicht gebannt.

Bild des Tages:

Jewgeni Prigoschin (r), Eigentümer des Militärunternehmens Wagner Group, sitzt in einem Militärfahrzeug und lässt ein Selfie mit einem Zivilisten auf einer Straße in Rostow am Don machen. Foto: -/AP, dpa

Der Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, hat den Vormarsch auf Moskau und die Besetzung des militärischen Hauptquartiers in Rostow nur wenige Stunden nach dem Beginn des Aufstands wieder abgebrochen. Die ersten Fahrzeuge verließen die von Wagner zeitweise kontrollierte Stadt Rostow bereits am Samstagabend. Zeit für Selfies mit Passanten hatte Prigoschin aber trotzdem noch.

