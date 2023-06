Das Update zum Ukraine-Krieg vom 27. Juni

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die Ukraine kann mit weiteren Panzerlieferungen aus dem Westen rechnen. So hat der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall am Dienstag angekündigt, im kommenden Jahr 14 Leopard-2-Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Darüber sei eine vertragliche Vereinbarung mit Vertretern der Bundesregierung und der beiden Auftraggeber – der Niederlande und Dänemarks – getroffen worden, teilte Rheinmetall mit. Auch im laufenden Jahr unterstützen Nato-Mitgliedsstaaten die ukrainische Armee mit Panzern. Der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala sagte ebenfalls am Dienstag, dass sein Land von Januar bis Mai 24 Panzer, 76 Schützenpanzer und 16 Luftabwehr-Fahrzeuge an Kiew übergeben habe.

Ukrainischer Präsident Selenskyj: Gegenoffensive verläuft erfolgreich

Der Tag: Derweil verläuft die Gegenoffensive nach ukrainischen Angaben erfolgreich. Das teilte Wolodymyr Selenskyj am Montagabend in seiner täglichen Videoansprache mit. "Heute sind unsere Soldaten an allen Richtungen im Vormarsch, es ist ein glücklicher Tag", sagte Selenskyj. Zuvor hatte sich der Staatschef an der Frontlinie selbst ein Bild der Lage gemacht. Nach der Reise ins umkämpfte Bachmut tauchte er einige Stunden später auch an der Front im Süden der Ukraine auf. "Ich danke Ihnen dafür, dass Sie die Ukraine verteidigen, für unsere Unabhängigkeit und Freiheit kämpfen", sagte Selenskyj laut einer Pressemitteilung des Präsidialbüros gestern vor Soldaten.

Der tägliche Geheimdienstbericht des britischen Verteidigungsministeriums bestätigte die Aussagen der ukrainischen Seite. Demnach haben Mitglieder der ukrainischen Luftstreitkräfte kleine Vorstöße im Osten des Dorfes Krasnohoriwka nahe der Stadt Donezk gemacht. "Jüngste vielfache und gleichzeitige ukrainische Angriffe" im gesamten Donbass haben Streitkräfte der international nicht anerkannten Volksrepublik Donezk und tschetschenische Einheiten, die dort operieren, überfordert, heißt es aus Geheimdienstkreisen.

Die Lage in Russland ist nach wie vor brisant. In unserem Liveticker können Sie die Entwicklungen verfolgen.

Die Lage: Der russische Staatspräsident Wladimir Putin hat sich nach Ende des bewaffneten Aufstands der Söldnerarmee Wagner erneut öffentlich zu Wort gemeldet. Putin dankte dabei hunderten Soldaten für "die Entschlossenheit und den Mut", sie hätten "faktisch einen Bürgerkrieg verhindert", so der Kreml-Chef. Auch der belarussische Machthaber Alexander Lukasschenko trat an die Öffentlichkeit. Er gilt für viele als derjenige, der durch sein Telefonat mit Jewgeni Prigoschin, dem Chef der Söldner-Gruppe Wagner, einen Putsch verhinderte. Was Lukaschenko bei seinem Auftritt sagte, hat unsere Moskau-Korrespondentin Inna Hartwich zusammengefasst.

(mit dpa)

