Das Update zum Ukraine-Krieg vom 29. Juni

Am Tag, an dem Russland die Ukraine überfiel, war Pietro in Stuttgart. Doch der gebürtige Neu-Ulmer wollte nicht hinnehmen, dass russische Truppen das angegriffene Land innerhalb weniger Tage einfach einnehmen und danach weitere Länder angreifen könnten. Er ließ seine Wohnung sowie jegliches Hab und Gut zurück und zog als Teil der Internationalen Legion in den Krieg. Später verpflichtete er sich bei der ukrainischen Armee. Viele hielten ihn für verrückt: "Wie kannst du freiwillig in den Krieg gehen?" Doch er sei gar nicht freiwillig gegangen, erzählte Pietro meinem Kollegen Sebastian Mayr, der die Geschichte des Neu-Ulmers aufgeschrieben hat. Was Pietros Beweggrund war und welchen Preis der 55-Jährige dafür bezahlt hat, der nun als Obdachloser in einer Gartenhütte in der Region untergekommen ist, lesen Sie hier.

Der Tag: Wegen der geplanten Verlegung russischer Wagner-Söldner ins Nachbarland Belarus will Polen seine Ostgrenze noch stärker sichern. Geplant sei sowohl eine Aufstockung der dort stationierten Kräfte als auch eine Erhöhung der Anzahl "verschiedener Arten von Hindernissen und Befestigungen zum Schutz unserer Grenze im Falle eines Angriffs", sagte Vize-Regierungschef Jaroslaw Kaczynski. Polen habe Erkenntnisse, wonach bis zu 8000 Wagner-Söldner in Belarus unterkommen könnten. Das EU- und Nato-Mitglied Polen hat eine 418 Kilometer lange Grenze zu Belarus.

In der Ukraine wächst derweil die Sorge vor einem möglichen Terroranschlag auf das Atomkraftwerk Saporischschja. Unter der Leitung des Energieministers Herman Haluschtschenko trainierten Rettungskräfte in den Regionen um die Städte Cherson, Mykolajiw, Saporischschja und Dnipro für den nuklearen Ernstfall, wie der ukrainische Atomenergiekonzern Enerhoatom am Donnerstag auf Telegram mitteilte. Vergangene Woche hatte der ukrainische Militärgeheimdienst SBU erklärt, Russland habe das Kraftwerk vermint und plane einen Terroranschlag. Moskau wies die Vorwürfe zurück.

Die Lage: 8000 Wagner-Kämpfer sollen in Belarus eine neue Basis bekommen. Das Land teilt eine Grenze mit dem Nato-Staat Litauen, in dem die Nervosität deshalb noch größer ist als ohnehin schon, seitdem Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Doch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius verspricht dem baltischen Land zusätzlichen Schutz – durch 4000 dauerhaft dort stationierte deutsche Soldaten. Doch hat die Bundeswehr überhaupt 4000 Soldaten für Litauen? Mit dieser Frage hat sich mein Kollege Christian Grimm auseinandergesetzt.

Eine Frau telefoniert nach dem Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Kramatorsk. Foto: Celestino Arce Lavin/ZUMA Press Wire, dpa

Die Zerstörungen in Kramatorsk sind verheerend. Nach dem russischen Raketenangriff am Dienstagabend auf die ostukrainische Stadt liegt ein ganzer Häuserblock in Trümmern. Dabei war auch ein gut besuchtes Restaurant getroffen worden und es wurden nach ukrainischen Angaben zwölf Menschen getötet und etwa 60 weitere verletzt.

