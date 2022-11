Das Update zum Ukraine-Krieg vom 4. November

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

China gilt als Verbündeter Russlands – trotz des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Die Weltgemeinschaft hat deswegen gespannt auf ein Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping am Freitag geblickt. Kritiker sahen Scholz' zwölfstündigen Besuch als Akt der Anbiederung an ein Land, von dem Deutschland wirtschaftlich stark abhängig ist. Um nur zwei Beispiele zu nennen: Zuletzt importierte Deutschland chinesische Waren im Wert von 116,3 Milliarden Euro (2020) und investierte 86,12 Milliarden Euro (2018) direkt im Land.

Scholz ließ sich nicht von der Reise abbringen und erhoffte sich im Gegenzug ein Signal Xis an Putin. Und immerhin: Das bekam er. Xi warnte mit Blick auf den Krieg in der Ukraine davor, Atomwaffen einzusetzen oder damit zu drohen. Die internationale Gemeinschaft solle sich dafür einsetzen, "dass Atomwaffen nicht eingesetzt werden können und nukleare Kriege nicht gekämpft werden dürfen". Doch wie viel ist diese Aussage wert? Die Hintergründe zum Treffen erfahren Sie hier.

Der Tag: Die ukrainische Armee berichtet von schweren Kämpfen im Donbass. Schwerpunkte seien die Städte Bachmut und Awdijiwka, sagte Serhij Tscherewatyj, Sprecher der Armeegruppe im Osten des Landes, im ukrainischen Fernsehen. "Der Feind setzt seine Sturmangriffe fort und schießt mit allen Arten von Rohrartillerie, Mehrfachraketenwerfern, Panzern und Mörsern", so der Offizier.

Auch der ukrainische Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj berichtete dem Nato-Oberbefehlshaber Christopher Cavoli am Telefon, Russland habe seine Angriffe verdreifacht. Er sprach von bis zu 80 Angriffen täglich. Die Lage an der Front sei "angespannt, aber unter Kontrolle", teilte Saluschnyj auf Telegram mit. Angesichts der heftigen Gefechte geht der ukrainische Generalstab seit Tagen von hohen russischen Verlusten aus und spricht von täglich mehreren hundert Toten. Von russischer Seite wurden die Zahlen nicht kommentiert.

Die Lage: Der großzügige Herr Putin? Russland und die Türkei planen türkischen Angaben zufolge, Getreide kostenlos an bedürftige Länder zu liefern. "Bei meinem Gespräch mit Herrn Putin hat er gesagt: 'Lasst uns dieses Getreide kostenlos nach Dschibuti, Somalia und in den Sudan schicken.' Wir stimmten zu", sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Freitag. Ein Beigeschmack bleibt: Geht es Putin und Erdogan wirklich um Menschen in armen Ländern? Oder nicht doch eher um das eigene Image?

Klar ist jedenfalls: Getreideausfuhren von Russland – ebenso wie die der Ukraine – sind wichtig, um die Bevölkerung in armen Ländern der Erde ernähren zu können. Hier lesen Sie noch einmal, wie Putin mit dem Hunger auf der Welt spielt(e).

Briefe auf Ukrainisch? Seit diesem Jahr kein Problem mehr für den Nikolaus. Foto: Oliver Dietze, dpa

Bild des Tages: Ukraine-Krieg und Nikolaus – das passt nicht zusammen? Tut's doch. Ukrainische Kinder bekommen bei Briefen an den Nikolaus im Nikolauspostamt im Saarland nämlich künftig Antworten in ihrer Sprache. Unter den bislang angekommenen rund 3000 Briefen an den Nikolaus seien schon rund 30 auf Ukrainisch. Absender seien vor allem ukrainische Kinder, die zurzeit in Deutschland seien. Na dann, trotz allem: Прекрасний Різдвяний час!

