Wenn Videos von verrutschten Dirndln auf Youtube landen

Eine große Scheibe dreht sich im Kreis, erst langsam, dann immer schneller. Darauf sitzt eine Gruppe junger Frauen. Sie lachen, halten sich fest, ihre Haare und Dirndl wirbeln durch die Luft. Das Publikum feuert sie an, manche zücken ihr Handy. Das Teufelsrad, eines der ältesten Fahrgeschäfte auf der Münchner Wiesn, ist eigentlich ein fröhlicher Ort. Doch im Internet gibt es millionenfach geklickte Videos, die zeigen, wie Zuschauer jungen Frauen unter den Rock filmen. Und man fragt sich: Warum wird dagegen nichts unternommen?

Denn Upskirting – also das heimliche Filmen oder Fotografieren unter den Rock – ist eine Straftat. Der Begriff leitet sich vom englischen Wort „skirt“ für Rock ab. Das Strafgesetzbuch sieht für Upskirting seit 2021 Geld- oder Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren vor.

Vermeintliche Upskirting-Videos auf Youtube zeigen Frauen im Teufelsrad

Online-Plattformen wie Youtube sind allerdings voll von Videos, die Frauen in unbeabsichtigt freizügigen Situationen zeigen. Auch und besonders auf dem Münchner Oktoberfest. Wer im Suchfeld der Videoplattform Youtube den Begriff „teufelsrad“ eingibt, erhält verstörende Vorschläge wie „teufelsrad unterhose“, „teufelsrad mädchen“ oder auf Englisch „teufelsrad beautiful girls“.

Das Teufelsrad gehört zu den ältesten Fahrgeschäften auf dem Oktoberfest.

Die auf der Scheibe sitzenden Frauen werden dort in einem Moment gefilmt, in dem das Dirndl unbeabsichtigt verrutscht und den Blick auf die Unterwäsche freigibt. In manchen Filmen zoomen die Täter heran oder verlangsamen das Video an den entsprechenden Stellen. Zum Teil haben die Clips mehrere Millionen Aufrufe.

Eigentlich ist im Teufelsrad verboten, fremde Personen zu filmen. Seit diesem Jahr hängt am Eingang des Fahrgeschäfts ein entsprechender Aushang. „Videos (...) von anderen Personen ohne deren Erlaubnis, insbesondere das Stellen ins Internet, sind bei uns verboten“, heißt es dort. Aber wer die Eintretenden an einem typischen Wiesn-Nachmittag beobachtet, bekommt Zweifel, wie viele das Schild wirklich lesen.

Teufelsrad-Betreiber schreiten bei Verdacht auf Upskirting ein

Die Geschwister Elisabeth Polaczy und Franz Fesenmayer betreiben das beliebte Fahrgeschäft auf der Wiesn. Spricht man Polaczy auf die Videos im Internet an, schüttelt sie den Kopf. „Das ist mehr als traurig“, sagt die 78-Jährige. Man passe auf, dass das möglichst unterbleibe. Die Ansager seien angehalten, das Publikum laufend nach verdächtigen Personen im Blick zu haben. Filme ein Zuschauer zum Beispiel besonders dicht an die sich drehenden Frauen heran, würden sie von den Ansagern aufgefordert, das Filmmaterial zu löschen, versichert auch Betreiber Fesenmayer. Im schlimmsten Fall werde die Polizei gerufen oder ein Hausverbot erteilt. Das sei schon vorgekommen, sagt der 76-Jährige.

Das Teufelsrad auf der Wiesn ist eigentlich ein fröhlicher Ort. Doch Upskirting-Vorwürfe trüben die Freude.

Wie aber feststellen, welcher Zuschauer bloß seine Tochter oder Freundin filmt und wer es dagegen auf fremde Frauen abgesehen hat? Um zu verdeutlichen, wie schwierig das sei, wird man von Fesenmayer mit auf die Tribüne des Teufelsrads genommen. Gerade hat der Ansager eine neue Runde angekündigt. „Alle Damen ab 18“, ruft der Sprecher und viele junge Frauen stürmen zur großen Scheibe. Eine Zuschauerin steht am Rand und hält ihr Handy in Richtung der Frauen, woanders macht ein Mann dasselbe. „Was soll ich jetzt da machen?“, sagt Fesenmayer und zieht die Schultern in einer fragenden Geste nach oben, während aus den Lautsprechern über ihm der Zillertaler Hochzeitsmarsch dröhnt.

Viele Frauen hören zum ersten Mal von der Gefahr des Upskirtings

Joanna Villalobos, die es gerade am längsten auf der Scheibe ausgehalten hat und jetzt zu ihrem Freund zurückkommt, hat von den Videos im Internet noch nichts gehört. Tatsächlich habe sie während der Fahrt daran gedacht, ob man unter ihrem Rock etwas sehe, sagt die 27-Jährige aus Chicago. „Aber ich hatte so viel Spaß“, schwärmt sie.

Auch Joanna Villalobos aus Chicago hat sich während der Fahrt auf dem Teufelsrad Gedanken gemacht, ob man unter ihrem Rock etwas sieht.

Auch Cati, die schon oft mit dem Teufelsrad gefahren ist, hört zum ersten Mal von den Upskirting-Videos. „Wenn man keine Radlerhose anhat, ist es wahrscheinlich unvermeidbar“, sagt die 17-Jährige. Sie achte immer darauf, dass man erst gar nichts sehe. Zum Beispiel, indem sie ein langes Dirndl trage.

Sozialarbeiterin: „Nur schwer auszuhalten, dass es immer an den Frauen liegt“

Betreiber Fesenmayer weist darauf hin, dass auch in anderen Fahrgeschäften, etwa bei der Fahrt im Kettenkarussell, Upskirting-Situationen entstehen können. Er sagt, die mitfahrenden Frauen müssten sich des Risikos bewusst sein. Zudem ist nicht unumstritten, dass es sich bei den Videos aus dem Teufelsrad wirklich um Upskirting handelt. Gero Himmelsbach etwa, Rechtsanwalt in München, zweifelt das an. „Die Besucher, die auf das Teufelsrad gehen, geben damit in gewisser Weise ihre Persönlichkeitsrechte am Bild ab“, erklärt Himmelsbach. Die Situation dort sei eine andere als zum Beispiel im Bierzelt, wenn Männer ihre Kamera direkt unter den Rock hielten.

Kristina Gottlöber, Sprecherin der Frauenschutz-Initiative „Sichere Wiesn“, sieht das anders. „Ich kann nur schwer aushalten, dass es immer an den Frauen liegt, die sich schützen sollen“, beklagt die Sozialarbeiterin. Jede Frau sollte mit einem Fahrgeschäft fahren und Spaß haben können, ohne sich Gedanken über sich hebende Röcke und Radlerhosen machen zu müssen. Dass vor allem über das Teufelsrad gesprochen werde, hält sie für unzureichend. Das Problem betreffe die gesamte Gesellschaft, sagt Gottlöber.

Teufelsrad-Betreiber Franz Fesenmayer sagt, die mitfahrenden Frauen müssten sich dem Risiko von Upskirting bewusst sein.

Auf dem Oktoberfest kommt es immer wieder zu Fällen von Upskirting. Die Münchner Polizei, die auf dem Wiesn-Gelände eine eigene Oktoberfestwache unterhält, hatte schon im vergangenen Jahr mehr Anzeigen wegen Sexualdelikten entgegengenommen. Frauen, die glauben, Opfer von Upskirting geworden zu sein, sollen bei der Polizei Anzeige erstatten, empfehlen die Beamten.

Betroffene von Upskirting verlieren Kontrolle über eigene Bilder

Das Problem: Viele Frauen merken womöglich gar nicht, wenn sie Opfer von Upskirting werden, wie Sozialarbeiterin Gottlöber vermutet. „Für die Betroffenen ist es dann extrem schlimm, dass sie keine Kontrolle mehr über dieses Bildmaterial haben, wenn es einmal online ist“, sagt die Sprecherin der „Sicheren Wiesn“. In der Praxis stellt es sich bisweilen als schwierig heraus, Videos, die einmal im Internet waren, wieder zu löschen. Oft geben die Hochladenden keine Klarnamen an und verstecken sich hinter Pseudonymen, wie Rechtsanwalt Himmelsbach erklärt. Rein rechtlich seien Plattformbetreiber aber dazu verpflichtet, bei entsprechenden Hinweisen die Aufnahmen aus dem Netz zu nehmen.