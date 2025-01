Zwei Männer wegen Missbrauchs in Kinderheim verurteilt

Weil sie um die Jahrtausendwende zwei Minderjährige in einem Kinderheim sexuell missbraucht haben sollen, sind zwei Männer vom Amtsgericht Schweinfurt zu einer Haftstrafe von drei Jahren beziehungsweise einer zur Bewährung ausgesetzten Jugendstrafe von eineinhalb Jahren verurteilt worden. Die beiden Angeklagten sollen zwei Kinder im Alter von etwa 11 bis 15 Jahren unter anderem in Form von Oralsex und Analverkehr missbraucht haben.

Der 1970 geborene ältere Angeklagte arbeitete der Anklage zufolge für verschiedene nichterzieherische Tätigkeiten in dem Heim im Landkreis Schweinfurt, der jüngere, 1981 geboren, war zunächst als Sohn der Einrichtungsleiterin vor Ort und später als Erzieher. Die Übergriffe fanden den Angaben zufolge in einem Wohnwagen auf dem Heimgelände, im sogenannten Jugendgebäude des Kinderheimes und auf einer Almhütte in Österreich statt.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten Haftstrafen für beide Angeklagte gefordert.