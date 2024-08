Vier Monate Haft für Mann in London wegen «Upskirting»

Wegen «Upskirting» ist ein Mann in London zu vier Monaten Haft verurteilt worden. Er hatte einer Frau im British Museum unerlaubt unter die Anziehsachen gefilmt, wie die BBC berichtete. Eine Polizeibeamtin, die privat in dem berühmten Museum war, wurde zufällig Zeugin der Tat am 19. August und überwältigte den Mann gemeinsam mit Beschäftigten. Auf seinem Handy fanden die Ermittler ähnliche Videos vom selben Tag. Sie riefen weitere potenzielle Opfer auf, sich zu melden.

Der Angeklagte räumte die Vorwürfe ein. Heimliches Filmen oder Fotografieren unter den Rock (das sogenannte Upskirting) ist in England und Wales seit 2019 eine Straftat. Allein bis August 2023 wurden mehr als 1.150 Taten bekannt, viele Opfer sind Minderjährige.