Nur der teuerste Fototermin aller Zeiten? Pete Hegseth bestellt Generäle zum Rapport

Sein Türschild hat Pete Hegseth schon ausgetauscht. Seit drei Wochen steht „Secretary of War“ (Kriegsminister) am Büro des US-Verteidigungsministers, obwohl der Kongress die von Präsident Trump angeordnete Umbenennung bislang nicht beschlossen hat. Bei jeder Gelegenheit redet der schneidige Ex-Fox-News-Moderator von einer neuen, „anti-woken“ Truppenmoral. Nun plant er laut Medienberichten die militärische Führung endgültig einzunorden: Kurzfristig hat er für diesen Dienstag alle Generäle und Admiräle ohne Angabe von Gründen nach Virginia beordert.

Das finanziell und logistisch enorm aufwändige Treffen auf dem Gelände der rund 50 Kilometer vom Pentagon entfernten Marine-Universität Quantico ist nach Angaben von Experten beispiellos. Mehrere hundert Offiziere der höchsten Ränge mussten nicht nur aus den USA, sondern auch von ausländischen Stützpunkten in Südkorea, Japan oder dem Mittleren Osten einfliegen. Keiner von ihnen scheint zu wissen, um was es geht. Seit Tagen kursiert nur das Gerücht, Hegseth wolle einen Vortrag über „Kriegerethos“ halten.

Trump hat sich selbst dem Wehrdienst entzogen

Doch bei der martialischen Motivationsrede wird es nicht bleiben. Donald Trump hat, nachdem er von der Veranstaltung erfahren hatte, in letzter Minute seine Teilnahme angekündigt und will ebenfalls sprechen. „Das wird einfach ein nettes Treffen, bei dem wir darüber reden, wie gut wir militärisch dastehen“, spielte der Präsident das Ereignis herunter. Tatsächlich liebt es Trump, der sich selbst dem Wehrdienst in Vietnam mit einem ärztlichen Attest entzog, im Kreise hochdekorierter Top-Soldaten zu posieren: „Das ist die Mutter aller Fototermine“, sagte der Militärexperte Eugene Fidell der Washington Post.

Andere Beobachter sind ernsthaft beunruhigt. Sie sehen den Auftritt vor der Generalität nach der Entsendung von Truppen in mehrere amerikanische Städte als nächsten Schritt der Politisierung des Militärs. Der pensionierte General Ben Hodges, der bis 2017 die amerikanischen Landstreitkräfte in Europa befehligt hatte, verglich bei X den Termin sogar mit einer Versammlung deutscher Generäle 1935, als die Top-Offiziere einen persönlichen Eid auf Adolf Hitler ablegen mussten. „Coole Geschichte, General!“, kommentierte Hegseth den alarmierenden Post.

Viele Frauen müssen die Armee verlassen

Tatsächlich haben Trump und Hegseth dem angeblichen „woken“ Gedankengut beim Militär den Kampf angesagt. Das Pentagon hat den Dienst von Trans-Soldaten untersagt und ist dabei, Tausende Betroffene auszuschließen. Hegseth hat zuletzt zudem zwei Dutzend hochrangige Offiziere - überproportional viele Frauen - entlassen.

Zugleich nutzt Trump das Militär immer skrupelloser als verlängerten Arm seiner Politik. Er lässt demokratisch regierte Städte unter fragwürdigen Vorwänden von Soldaten besetzen, bombardiert ohne Beweise und Kongressbeschlüsse angebliche Drogenschmuggler-Boote aus Venezuela und wiegelt Soldaten gegen seine Gegner auf. So ließ er im Juni auf der Militärbasis Fort Bragg bei einer Kampagnenrede seinen Vorgänger Joe Biden von den Uniformierten ausbuhen.

Portland ist im Visier von Donald Trump

Die jüngste Instrumentalisierung des Militärs bahnt sich in Portland an. Trump hat die bevölkerungsreichste Stadt des Bundesstaats Oregon mit ihrer linken Szene spätestens seit den teils gewaltsamen Protesten nach dem Tod von George Floyd im Jahr 2020 im Visier. Am Samstag behauptete er plötzlich auf seiner Plattform „Truth Social“, das „vom Krieg verwüstete“ Portland befinde sich „unter Belagerung durch Attacken der Antifa“. Tatsächlich gehen dort seit einiger Zeit die Gewaltverbrechen zurück, und die Zahl der Morde hat sich im ersten Halbjahr halbiert.

Allerdings protestiert eine überschaubare Gruppe seit mehr als 100 Tagen vor dem Gebäude der Abschiebepolizei ICE gegen die derzeitigen Massendeportationen von irregulären Zuwanderern. Es gab kleinere Auseinandersetzungen und einige Festnahmen. Lokale Medien berichten, dass die Zahl der Demonstranten zuletzt auf wenige Dutzend gesunken ist.

Demokratische Gouverneurin klagt gegen die Maßnahme

Dennoch entsendet Trump nun Truppen nach Portland, die Rede ist von 200 Nationalgardisten. „Es gibt keinen Aufstand, keine Bedrohung der nationalen Sicherheit und keine Notwendigkeit für militärische Truppen in unserer größten Stadt“, hat die demokratische Gouverneurin von Oregon, Tina Kotek, betont. Ihre Regierung klagt nun gegen die Maßnahme.

Nicht wenige Beobachter fürchten, der Aufmarsch des Militärs in der linksliberalen Stadt könne genau jene Situation provozieren, die Trump zu bekämpfen vorgibt. „Trump scheint das Drehbuch von 2020 wiederholen zu wollen“, sagte der demokratische Senator Ron Wyden: „Ich rufe alle Bürger von Oregon auf, nicht in Trumps Falle zu gehen und sich zu Gewalt anstacheln zu lassen.“