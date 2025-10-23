Im Kampf für bessere Gesundheit: US-Gouverneure stellen sich gegen Trumps Kurs

Eine Gruppe aus 15 demokratischen Gouverneuren in den USA wollen die Kontrolle über den Schutz der öffentlichen Gesundheit nicht länger allein Washington überlassen. Sie haben am Mittwoch eine gemeinsame Allianz gegründet, um auf Krisen schneller und unabhängiger reagieren zu können – von Krankheitsausbrüchen bis zu Vorbereitung auf Pandemien und Impfstoffbeschaffung. Hinter der Initiative steht mehr als nur eine neue Organisation: Sie ist eine Kampfansage an die Bundesbehörden unter Präsident Donald Trump – und könnte die Machtbalance im amerikanischen Gesundheitswesen verschieben.

Politiker beider Parteien stehen Kennedys Impf-Skepsis höchst kritisch gegenüber

Die Allianz, die sich über Bundesstaaten erstreckt, in denen etwa jeder dritte Amerikaner lebt, unterstreicht die zunehmende Fragmentierung eines Gesundheitssystems, das von Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. auf den Kopf gestellt wurde. Kennedys Infragestellung langjähriger Impfempfehlungen hat demokratische Gouverneure bereits dazu veranlasst, regionale Initiativen zur Bereitstellung von Impfempfehlungen zu gründen.

Die jüngste Allianz geht noch weiter und verweist die Trump-Regierung in ihre Schranken, indem sie in die typische Rolle der Bundesregierung eingreift, die Vorbereitungen des Landes auf Krankheitsbedrohungen zu koordinieren und mit globalen Behörden zusammenzuarbeiten.

JB Pritzker kritisiert die Bundesregierung dafür, auf Verschwörungstheorien anstatt auf Wissenschaft zu setzen

Der demokratische Gouverneur von Connecticut, Ned Lamont, sagte in einem Interview, dass die Allianz widerspiegelt, wie sein Bundesstaat in den ersten Monaten der Coronavirus-Pandemie mit den Nachbarstaaten zusammengearbeitet hat, um die öffentliche Kommunikation zu koordinieren. „Wir befinden uns in einer weiteren Phase, in der es viele widersprüchliche Informationen vom HHS, unseren Gesundheitsbehörden und dem, was die Menschen lesen, gibt“, sagte Lamont. HHS ist die Abkürzung für Department of Health & Human Services.

„Wenn die Bundesregierung die Wissenschaft zugunsten von Verschwörungstheorien aufgibt, Medicaid kürzt und die Integrität von Impfstoffen untergräbt, müssen die Bundesstaaten gemeinsam für die Verteidigung der Fakten eintreten.“ JB Pritzker, demokratischer Gouverneur von Illinois

Das Wall Street Journal berichtete als Erstes über die Gründung der Gruppe. Mitglieder der Allianz sind:

Kalifornien

Colorado

Connecticut

Delaware

Guam

Hawaii

Illinois

Maryland

Massachusetts

New Jersey

New York

North Carolina

Oregon

Rhode Island

und Washington.

HHS-Sprecher Andrew Nixon kritisiert die demokratischen US-Gouverneure für ihre Maßnahme

In einer Erklärung sagte HHS-Sprecher Andrew Nixon, dass die von Demokraten geführten Bundesstaaten „unwissenschaftliche Schulschließungen, Maskenpflicht für Kleinkinder und Impfpässe während der COVID-Ära“ verhängt hätten. „Jetzt versuchen dieselben Gouverneure, die dieses Vertrauen untergraben haben, unter dem Deckmantel der ‚Koordination‘ die öffentliche Gesundheit neu zu erfinden“, sagte Nixon. „Die Trump-Regierung und Minister Kennedy bauen dieses Vertrauen wieder auf, indem sie jede Politik auf strenge Beweise und wissenschaftliche Goldstandards stützen – und nicht auf die gescheiterte Politik der Pandemie.“

Die Gesundheitsbehörden des Bundes legen nationale Richtlinien fest und schicken Milliarden von US-Dollar an lokale und staatliche Behörden, um Gesundheitsprogramme zu finanzieren. Unter Kennedy mussten Behörden wie die Centers for Disease Control and Prevention Kürzungen beim Personal und bei den Mitteln für Gesundheitsprogramme hinnehmen. Während des Stillstands der Bundesregierung entließ die Trump-Regierung Hunderte weiterer Mitarbeiter in Behörden unter dem HHS und hob dann einige der Kürzungen wieder auf, was für noch mehr Verwirrung sorgte.

Die neue Allianz hat nicht annähernd die Mittel und Fähigkeiten, die der CDC zur Verfügung stehen

Die Gouverneure stehen aufgrund der geringeren Bundesmittel aus Washington „an vorderster Front der öffentlichen Gesundheit“, sagte Jared Polis, demokratischer Gouverneur von Colorado, in einer Erklärung. Gleichzeitig können die Bundesstaaten nicht mit den Fähigkeiten der CDC (Centers for Disease Control and Prevention) mithalten. Sie verfügt über einzigartige Datensysteme zur Überwachung von Infektionskrankheiten, sagte Anand Parekh, Chief Health Policy Officer an der University of Michigan School of Public Health und ehemaliger stellvertretender Gesundheitsminister des HHS.

„Wir haben eine CDC, die von Leuten gekapert wurde, die Fakten verschleiern oder leugnen, und wir müssen Entscheidungen treffen, bei denen es um Leben und Tod geht.“ Tom Frieden, ehemaliger Direktor der CDC

Darüber hinaus „besteht die Sorge, dass die öffentliche Gesundheit weiter politisiert wird, wenn sich die republikanischen Gouverneure dieser Initiative nicht anschließen“, sagte er. Trotz dieser Bedenken sagte Tom Frieden, ehemaliger Direktor der CDC, dass die Bundesstaaten kaum eine andere Wahl hätten. „Was ist denn wirklich die Alternative?“, fragte Frieden. „Wir haben eine CDC, die von Leuten gekapert wurde, die Fakten verschleiern oder leugnen, und wir müssen Entscheidungen treffen, bei denen es um Leben und Tod geht.“

Die Governors Action Alliance koordiniert die neue Allianz, 2023 rief sie eine ähnliche Initiative ins Leben

Lamont räumte ein, dass es nicht ideal sei, wenn die Bundesstaaten unterschiedliche Botschaften zu Fragen der öffentlichen Gesundheit wie Impfungen verbreiten. „Das ist nicht hilfreich, aber was sollen wir tun?“, sagte der Gouverneur. Die Initiative wird von der Governors Action Alliance koordiniert, einer gemeinnützigen Organisation, die 2023 eine ähnliche Initiative ins Leben gerufen hat, um demokratisch regierte Bundesstaaten bei der Unterstützung des Zugangs zu Schwangerschaftsabbrüchen zu koordinieren. Diese kam zustande, nachdem der Oberste Gerichtshof das verfassungsmäßige Recht auf Schwangerschaftsabbrüche aufgehoben und die Entscheidungen den Bundesstaaten überlassen hatte.

Zu den Beratern der Gesundheitsallianz gehören Mandy Cohen, die unter Präsident Joe Biden die CDC leitete, und Anne Zink, ehemalige Präsidentin der Association of State and Territorial Health Officials. Cohen sagte, die Allianz für öffentliche Gesundheit sei eine parteiübergreifende Initiative, verwies auf ehemalige republikanische Gouverneure im Beirat der gemeinnützigen Organisation und bemühte sich um die Teilnahme republikanischer Gouverneure.

Die Governors Public Health Alliance ist überparteilich: „Die Tür steht offen für weitere Mitglieder“

Sie sagte, Mitarbeiter aus republikanisch regierten Bundesstaaten hätten an den jüngsten Briefings der Allianz zu den Preisen für verschreibungspflichtige Medikamente und zur Impfpolitik teilgenommen. „Die Tür steht offen für weitere Mitglieder, auch wenn sie nicht offiziell beitreten können“, sagte Cohen. „Selbst wenn sie nicht beitreten, werden wir weiterhin Kontakt aufnehmen und Unterstützung anbieten.“

Zink, die auch ehemalige Chief Medical Officer für Alaska ist, sagte, sie habe nur zugestimmt, weil die Allianz überparteilich ist und weil auf staatlicher Ebene eine viel stärkere Koordinierung im Bereich der öffentlichen Gesundheit stattfinden muss. „Wir haben uns zu sehr auf die Bundesregierung verlassen, und das ist nicht das Beste für die Menschen“, sagte sie.

Eine Herausforderung der neuen Allianz sind die verlorenen Bundesmittel für das Gesundheitswesen

Aber die Bundesstaaten werden es schwer haben, die verlorenen Bundesmittel für das Gesundheitswesen zu ersetzen, sagte Michelle M. Mallo, Professorin für Recht und Gesundheitspolitik an der Stanford University. Regionale Unterschiede bei der Vorbereitung auf Krankheiten könnten zu einem Flickenteppich von Reaktionen auf zukünftige Krankheitserreger führen, die leicht Staatsgrenzen überschreiten.

„Wir werden zunehmend ein zweigleisiges System des Schutzes der öffentlichen Gesundheit sehen, mit Bundesstaaten, die dazu neigen, staatliche Macht auszuüben – oft in einer Weise, die die individuelle Autonomie einschränkt –, um die öffentliche Gesundheit zu schützen und sich auf die nächste Pandemie vorzubereiten, und Bundesstaaten, die dies nicht tun“, sagte Mallo.

