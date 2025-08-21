Zollstreit mit den USA: EU verkündet „willkommene Nachrichten“ für Autobauer

Maros Sefcovic gehörte in seiner Rolle als EU-Handelskommissar zuletzt nicht zur Riege der Europapolitiker, die mit frohen Botschaften aufwarten konnten. Vielmehr musste der altgediente Eurokrat die schwierigen Handelsgespräche im Zollstreit mit den US-Amerikanern führen. Am Donnerstag dann hatte er endlich „willkommene Nachrichten“ für die Automobilindustrie, wie der Slowake es ausdrückte: So könnten die US-Zölle auf Importe von Fahrzeugen aus Deutschland und anderen Mitgliedstaaten rückwirkend zum 1. August auf 15 Prozent gesenkt werden.

Die daran geknüpfte Bedingung aber könnte die Gemeinschaft vor Probleme stellen. Denn Brüssel muss das Gesetzgebungsverfahren für Einfuhrerleichterungen zugunsten bestimmter US-Produkte einleiten. Das heißt, dass Sonderabgaben auf amerikanische Industriegüter vollständig abgeschafft werden und Barrieren für die Einfuhr von bestimmten Lebensmitteln fallen sollen. Das geht aus der schriftlichen Erklärung hervor, die die EU und die USA am Donnerstag nach wochenlangen Verhandlungen veröffentlichten. Die Kommission arbeite „sehr hart“ daran, diesen Prozess noch in diesem Monat zu starten, versprach Sefcovic auf einer Pressekonferenz in Brüssel. Das werde „unserer Automobilindustrie helfen, weltweit wettbewerbsfähig zu bleiben“. Zuletzt lag der Zollsatz für aus der Gemeinschaft in die Vereinigten Staaten eingeführte Autos bei 27,5 Prozent. Doch wie zügig kann die Brüsseler Behörde wirklich einen umfangreichen Gesetzgebungsvorschlag vorlegen, um das Verfahren in Gang zu setzen? Der Druck auf die Kommission steigt.

„Deal“ war in Trumps schottischem Luxus-Resort unterzeichnet worden

Erstmals verriet das dreieinhalb seitige Papier Details zu dem Handelsabkommen, dessen Umsetzung Brüssel und Washington derzeit vorantreiben. Knapp vier Wochen ist es her, dass EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump in dessen schottischem Luxus-Golfresort Turnberry eine politische Einigung verkündet hatten. Statt der von Washington angedrohten 30 Prozent einigten sich die beiden Partner auf einen Zollsatz von 15 Prozent auf die meisten EU-Importe. Dieser gilt unter anderem für Halbleiter, Arzneimittel und Fahrzeuge, wobei sich die Erklärungen aus Brüssel und aus Washington damals nicht komplett deckten.

Dementsprechend groß waren die Befürchtungen auf dem alten Kontinent, dass beispielsweise Medikamentenhersteller in Europa vollständig vom US-Markt verdrängt werden könnten. Auch die Autobauer verfolgten nervös die Gespräche, da ihre Fahrzeuge überraschend nicht unter die Regelungen für den neuen Basiszollsatz in Höhe von 15 Prozent fielen. „Für viele Branchen zeichnet sich Entlastung ab“, sagte Sefcovic nun und verwies auf rund fünf Millionen Jobs, die durch einen Handelskrieg mit Washington in Gefahr wären. Das Rahmenabkommen sei dem Slowaken zufolge „ein starker erster Schritt, der Stabilität, Vorhersehbarkeit und Chancen schafft“.

EU-Parlamentarier Bernd Lange übt harte Kritik

Ganz anders fiel die Bewertung des Vorsitzenden des Handelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange (SPD), aus. „Von einem ausgewogenen und fairen Deal kann keine Rede sein“, monierte er und warnte vor einem extremen Ungleichgewicht. „Auf den Punkt gebracht: Europäische Industriegüter werden in den USA mit mindestens 15 Prozent belegt, während amerikanische Produkte in der EU mit null Prozent hereinkommen.“

Trump hatte das Abkommen Ende Juli mit gewohnter Vorliebe zur Übertreibung als „das großartigste von allen“ bezeichnet. Doch auch wenn die Grundsatzvereinbarung den über Monate eskalierenden Zollstreit fürs Erste beruhigt hatte, für viel Jubel sorgte die Einigung auf europäischer Seite nicht. Im Gegenteil.