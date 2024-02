Vorbereitung auf den Ernstfall im Weißen Haus

In den USA zeichnet sich bei der Präsidentschaftswahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Joe Biden und Donald Trump ab. Wie geht die Bundesregierung damit um?

Die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten findet zwar erst am 5. November statt, aber die Aufregung im Land ist jetzt schon groß. Bei Pressekonferenzen mit Amtsinhaber Joe Biden beispielsweise spielen sich unglaubliche Szenen ab, Reporterinnen und Reporter schreien unaufgefordert ihre Fragen in den Raum, darunter solche wie diese: „Mr. President, did you lie?“ – „Herr Präsident, haben Sie gelogen?“ Im Kanzleramt wäre so etwas nicht vorstellbar. Aber auch Bidens Herausforderer Donald Trump polarisiert. Wie soll man damit umgehen, falls der Republikaner zum zweiten Mal US-Präsident wird?

Was ist das Problem mit Trump?

Donald Trump denkt nicht in politischen Kategorien und das macht ihn unberechenbar. Andere Regierungen wissen nie, was sie von ihm zu erwarten haben. Trump hat das gerade erst mit seinen Äußerungen zur Nato-Beistandspflicht bewiesen. Den Schutz der USA sollen nur die Länder bekommen, die entsprechend in das Militärbündnis einzahlen. Der Republikaner malt sich so die Welt, wie sie ihm gefällt und ignoriert, dass die Nato auf Verträgen basiert, die nicht einmal ein US-Präsident einfach so außer Kraft setzen kann. In seiner ersten Amtszeit hatte Trump ähnliche Kapriolen beim Kampf gegen den Islamismus oder beim transatlantischen Handel geschlagen.

Wie bereitet man sich darauf vor?

Zunächst einmal ist noch gar nicht ausgemacht, dass Trump die Wahl am 5. November tatsächlich gewinnt. Biden hat durchaus gute Werte. Überdies darf davon ausgegangen werden, dass sich befreundete Regierungen jetzt schon austauschen, wie sie mit Trump II umgehen. Diese Analyse beginnt nicht erst am 6. November. Offiziell allerdings geht das nicht, dies wäre ein Affront Richtung Washington. Zweitens gibt es durchaus Stimmen, die überzeugt sind, dass Trump zwischen 2017 und 2021 nicht so viel Schaden anrichtete, wie zunächst befürchtet. Soll heißen: Es wird alles nicht so schlimm. Andererseits wächst die Erkenntnis, dass Trump nicht etwa besonnener, sondern noch viel unberechenbarer geworden ist. Ein Stück Unsicherheit bleibt also.

Wie könnte es weitergehen, falls er gewählt wird?

Trumps Äußerungen sind nicht immer durchdacht. Auch da mag das Beispiel Nato herhalten. Selbst wenn die USA ihre Unterstützung verweigern würden, wäre das Militärbündnis nicht sofort verteidigungsunfähig. Die Europäer haben eigene Waffen, der polnische Ministerpräsident Donald Tusk verwies am Montag auf Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, wonach Frankreich bereit sei, ganz Europa seine Nuklearfähigkeiten zur Verfügung zu stellen. Das kann bereits als eine vorausschauende Antwort auf Trump gewertet werden. Man ist also vorbereitet.

Und dann wird sich Trump vermutlich selbst Knüppel zwischen die Beine schmeißen. Es sei an den 16. Juli 2018 erinnert, als er sich in Helsinki mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin traf und vorher behauptete, er könne das Verhältnis zum Kreml verbessern. Nach dem Treffen waren sich alle einig: Putin hatte den Amerikaner vorgeführt und lächerlich gemacht. Ein Jahr zuvor hatte es beim G20-Gipfel in Hamburg zunächst so ausgesehen, als ob Trump das Format sprengen könne. Es gab damals Streit über Handelspraktiken und Strafzölle, doch Trump unterlag, weil sich die anderen 19 Industrienationen gegen ihn stellten und er komplett isoliert war. Die Lehre daraus: Auch ein Donald Trump benötigt Verbündete auf der Welt, anderenfalls wird er scheitern.

Lesen Sie dazu auch