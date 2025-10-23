Nicht mehr stolz, Amerikaner zu sein: Immer mehr Auswanderer geben ihre Staatsbürgerschaft auf

Am Morgen nach den US-Wahlen im November wachte ein in London lebender Amerikaner auf, las, dass Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehren würde, und schickte eine E-Mail an die US-Botschaft. Darin stand im Wesentlichen: Ich möchte mich scheiden lassen. Ein Jahr später ist sein Geburtsland so weit, seinem Wunsch stattzugeben, kein Amerikaner mehr zu sein. Seinem Beispiel folgen gerade viele.

Der Mann, der aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen der Trump-Regierung anonym bleiben möchte, befindet sich in der letzten Phase des Ausbürgerungsprozesses, in dem er offiziell seine US-Staatsbürgerschaft aufgibt. Bald wird er als Amerikaner die Botschaft betreten und persönlich schwören, dass er versteht, dass sein Antrag unwiderruflich ist und er ihn freiwillig stellt. Er wird 2.350 Dollar an Gebühren zahlen und wieder hinausgehen als – ehemaliger Amerikaner? Nicht-Amerikaner? Unamerikaner? Es ist seltsam.

US-Auswanderer geben Trump als Grund für die Aufgabe ihrer Staatsbürgerschaft an

„Sobald ich den Mund aufmache, wissen die Leute, dass ich Amerikaner bin“, sagte der Mann, der die Vereinigten Staaten im Alter von 25 Jahren verlassen hatte und sich eine Karriere im britischen Non-Profit-Sektor aufgebaut hatte. Er erhielt einen britischen Pass und baute sich ein britisches Leben in einem Londoner Vorort auf. Die ganze Zeit über spürte er, wie seine amerikanische Identität schwand. Und als schließlich ein Politiker, den er verabscheute, wieder an die Macht kam, starb sie endgültig. „Sobald ich meine Staatsbürgerschaft aufgebe, bin ich einfach nur noch Brite“, sagte der Mann. Er ist nicht allein.

Washington Post Donald Trump gilt als einer der umstrittensten Präsidenten der US-Geschichte. Seit Januar 2025 ist der Republikaner zurück an der Macht und regiert die Vereinigten Staaten. Wie wirkt sich seine Politik auf die gespaltene Gesellschaft in den USA aus? Was will er erreichen – und wo gibt es Widerstand? Erleben Sie die Entwicklungen der US-Politik hautnah aus der Perspektive eines amerikanischen Mediums: Auf dieser Seite finden Sie täglich neue Artikel von unserem Partner – der Washington Post.

Andere, die für diesen Artikel interviewt wurden und ebenfalls anonym bleiben wollten, sagten, ihre Angst vor Vergeltungsmaßnahmen durch einen Präsidenten, der darauf besteht, Amerika wieder groß zu machen, stehe sinnbildlich für die tiefgreifenden Veränderungen im Land. Nach Jahren des Abwägens habe genau diese Furcht sie schließlich dazu gebracht, endgültig mit ihrer Heimat zu brechen. „Diese Regierung ist so rachsüchtig“, sagte der Mann. „Das Land hat sich so sehr verändert, seit ich es verlassen habe.“

Jedes Jahr geben etwa 5.000 bis 6.000 im Ausland lebende Amerikaner ihre Staatsbürgerschaft auf. Die am häufigsten genannten Gründe sind steuerliche und logistische, so Einwanderungsanwälte, die Fälle von Staatsbürgerschaftsaufgabe bearbeiten. Aber heutzutage spiele die Politik eine zentralere Rolle, sagen sie.

Aufwändig für Expats: In den USA wird jegliches Einkommen auf Grundlage der Staatsbürgerschaft besteuert

Die Vereinigten Staaten und Eritrea sind die einzigen Länder der Welt, die Einkommen auf der Grundlage der Staatsbürgerschaft und nicht des Wohnsitzes besteuern. Amerikaner im Ausland müssen zusätzlich zu den Steuererklärungen, die sie in dem Land, in dem sie leben oder arbeiten, einreichen, auch jährliche Steuererklärungen beim IRS abgeben.

Einige Banken, die von den aufwändigen zusätzlichen Meldepflichten, die Washington auferlegt, abgeschreckt sind, lassen keine amerikanischen Staatsbürger Konten eröffnen oder verlangen von ihnen zusätzliche Gebühren. Einige Länder, darunter Japan und Katar, lassen keine doppelte Staatsbürgerschaft zu und zwingen US-Auswanderer, sich für einen Pass zu entscheiden.

Boris Johnson gab seine US-Staatsbürgerschaft auf, weil die IRS ihm eine hohe Steuerrechnung stellte

Sogar der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson, der als Sohn britischer Eltern in New York geboren wurde, gab 2016 seine US-Staatsbürgerschaft auf, nachdem er sich über eine „absolut unverschämte” Steuerrechnung des IRS für den Verkauf seines Hauses in London beschwert hatte.

Immer mehr Personen, die ihre US-Staatsbürgerschaft aufgeben, nennen Unzufriedenheit mit der US-Politik als Teil ihrer Motivation. Das sagen Anwälte, die solche Fälle bearbeiten. Es lässt sich auch in den Diskussionen in Online-Foren nachlesen – eine Facebook-Gruppe namens „Renounce U.S. Citizenship – Why and How” hat fast 3.000 Mitglieder. „Die Politik spielt in letzter Zeit definitiv eine größere Rolle”, sagte Maya Buckley, eine Anwältin aus London. „Wenn wir die Frage stellen: ‚Warum gerade jetzt?’, ist das einer der Faktoren geworden.”

51 Prozent der im Ausland lebenden US-Bürger geben „Unzufriedenheit mit der US-Regierung“ als Grund an

Zwischen 2024 und 2025 stieg der Anteil der im Ausland lebenden US-Bürger, die eine Ausbürgerung in Betracht ziehen, laut einer jährlichen Umfrage der internationalen Steuerberatungsgesellschaft Greenback von 30 Prozent auf 49 Prozent. Von diesen gaben 61 Prozent „Steuern“ als einen ihrer Gründe an, und 51 Prozent nannten „Unzufriedenheit mit der US-Regierung oder der politischen Ausrichtung“.

Diejenigen, die ihre Staatsbürgerschaft aufgeben, beschreiben, dass sie eine mentale Liste der obskuren Probleme führen, die mit dem Leben im Ausland einhergehen, für das sich viele von ihnen entschieden haben: Sperrung von Bankkonten, zusätzliche Gebühren und Meldepflichten, Bezahlung von Buchhaltern für die Abwicklung mit Steuerbehörden in zwei Ländern, zusätzliche Steuern beim Verkauf eines Hauses oder von Aktien.

Für viele war das alles zwar ärgerlich, aber erträglich, da die Ausbürgerung ein irreversibler Schritt ist. Ein Schritt, der den Verlust des Rechts auf Leben oder Arbeiten in den Vereinigten Staaten und mögliche Schwierigkeiten bedeutet, einschließlich der Erlangung von Visa, um die Familie zu besuchen.

Für die Republikaner war es die „Wokeness“, die das Land ruinierte, für die Demokraten war es Trump

Icon vergrößern Szene vor dem Kapitol am 6. Januar 2021 in Washington D.C. nachdem Trump-Anhänger in das Gebäude eingedrungen waren und mindestens eine Person erschossen wurde. Foto: Bonnie Jo Mount, The Washington Post Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Szene vor dem Kapitol am 6. Januar 2021 in Washington D.C. nachdem Trump-Anhänger in das Gebäude eingedrungen waren und mindestens eine Person erschossen wurde. Foto: Bonnie Jo Mount, The Washington Post

Dann kamen die Umwälzungen in den Vereinigten Staaten, die wachsende Spaltung, die Unruhen im Kapitol am 6. Januar 2021, rechtliche Anfechtungen des Wahlrechts, Schießereien an Schulen, die „Cancel Culture“. Für die Republikaner war es die „Wokeness“, die das Land ruinierte. Für die Demokraten war es Trump.

„Ich konnte einfach nicht verstehen und kann es immer noch nicht verstehen, wie ein Drittel der Amerikaner denken kann, dass ein Verbrecher und Sexualstraftäter der richtige Mann für diesen Job ist.“ US-Auswanderer aus London

„Ohne die Wahl würde ich das nicht tun“, sagte der Mann aus London. „Ich konnte einfach nicht verstehen und kann es immer noch nicht verstehen, wie ein Drittel der Amerikaner denken kann, dass ein Verbrecher und Sexualstraftäter der richtige Mann für diesen Job ist.“

Colleen McCutcheon, 33, wurde in Ohio als Tochter einer amerikanischen Mutter und eines kanadischen Vaters geboren. Sie wuchs größtenteils in Kanada auf und überquerte häufig die Grenze, um ihre Familie zu besuchen. 2018 zog sie zum Studium nach London und blieb dort, um zu arbeiten.

Die in London lebende Tochter einer Amerikanerin und eines Kanadiers fühlt sich nicht mehr als Amerikanerin

McCutcheon hatte in den letzten Jahren eine Veränderung in der Haltung der USA bemerkt, die es ihr immer schwerer machte, sich ein Leben in ihrem Geburtsland vorzustellen. Sie machte sich Sorgen über die Opioidkrise, den Mangel an bezahlbarer Gesundheitsversorgung und die immer gröbere politische Rhetorik.

Als sie 2017 ihren Großvater zu einer Zeremonie für Veteranen am Denkmal für den Zweiten Weltkrieg in Washington begleitete, war sie bestürzt darüber, wie giftig der Diskurs geworden war. „Es war eine Ansammlung von Dingen, die nach und nach passiert sind, die mir das Gefühl gaben, dass ich mich nicht mehr als Amerikanerin fühlte“, sagte sie. Die Mühe, den Reisepass zu verlängern, schien sich nicht mehr zu lohnen.

Nachdem ihr Großvater gestorben war und sie sich keine Sorgen mehr machen musste, bei der Passkontrolle aufgehalten zu werden, reichte sie einen Antrag auf Aufgabe ihrer US-Staatsbürgerschaft ein und schickte die E-Mail genau an dem Tag, an dem sie erfuhr, dass sie dauerhaft in Großbritannien bleiben konnte. Zufälligerweise war es der Wahltag 2024 in den Vereinigten Staaten. Sie hatte gerade per Briefwahl in Hamilton County, Ohio, abgestimmt, was sich als ihr letzter Wahlgang herausstellte.

Große US-Botschaften sind durch hohe Nachfrage von Bürgern überlastet, die ihre Staatsbürgerschaft aufgeben wollen

Sie und andere, die eine einvernehmliche Trennung beantragten, erhielten von der US-Botschaft die Aufforderung, Geduld zu haben: „Aufgrund der beispiellosen Nachfrage nach Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Verlust der Staatsangehörigkeit können wir keine voraussichtlichen Wartezeiten für Termine angeben.“ Die US-Botschaft und das Außenministerium lehnten eine Stellungnahme ab. Viele Bundesbehörden verbieten Medienteams während eines Regierungsstillstands.

Covid führte zu einem Rückstau in großen Botschaften wie London. Diejenigen, die nach den Wahlen ihre Staatsbürgerschaft aufgegeben haben, haben die Nachfrage nur noch verstärkt, und einige Anwälte schicken ihre Mandanten zu US-Botschaften in Malta, Prag und anderen europäischen Hauptstädten, wo die Wartezeiten für Termine kürzer sind.

Viele Expats weichen auf US-Botschaften in kleineren Ländern aus, wo sie schneller einen Termin erhalten

Abbie, 41, eine Londonerin, die unter der Bedingung sprach, dass sie nur mit ihrem Vornamen genannt wird, flog im Juli nach Lettland, um ihre Beziehung zu dem Land offiziell zu beenden, in dem sie in der Reagan-Ära als Tochter eines in den USA arbeitenden britischen Paares geboren wurde.

Sie lebte fünf Jahre lang in New England, und ihre Mutter wurde eingebürgerte US-Amerikanerin. Aber Abbie, die mit einem Europäer verheiratet ist und britische Kinder großzieht, betrachtet sich selbst als „zufällige Amerikanerin”, als jemand, dessen Staatsbürgerschaft eher zufällig als kulturell bedingt ist. Das ist eine häufige Kategorie von Personen, die ihre Staatsbürgerschaft aufgeben.

Dennoch war es schwer, all die Treueeide, die sie als Kind gesprochen hatte, auf seltsame Weise rückgängig zu machen. „Hiermit verzichte ich vollständig und endgültig auf meine US-Staatsbürgerschaft sowie auf alle damit verbundenen Rechte und Privilegien, Pflichten, Treue und Loyalität”, lautet der Entsagungsschwur. „Ich identifiziere mich als Europäerin, aber ich war immer stolz darauf, Amerikanerin zu sein”, sagte Abbie. „Es ist eine seltsame existenzielle Erfahrung, dort zu stehen, die Hand zu heben und zu sagen: ‚Ich bette diesen Teil von mir nun zur Ruhe. ‘“

Ein mühsamer Prozess erschwert es Auswanderern, ihre US-Staatsbürgerschaft abzulegen

Der Prozess ist mühsam und langwierig. Wer seine Staatsbürgerschaft aufgeben möchte, muss über eine andere Staatsbürgerschaft verfügen, auf die er zurückgreifen kann. Er muss nachweisen, dass er seine US-Steuererklärungen für die letzten fünf Jahre ordnungsgemäß abgegeben hat.

Bestimmte Personen mit hohem Einkommen oder solche, die in letzter Zeit keine Steuererklärung abgegeben haben, könnten mit einer Ausreisesteuer belegt werden, bei der die Kapitalertragssteuer so berechnet wird, als hätten Sie am Tag Ihrer Ausbürgerung Ihr gesamtes Vermögen liquidiert. Die meisten Ausgebürgerten sind davon nicht betroffen, sagen Anwälte.

Abbie wusste, dass sie den Pass mit der Adlerprägung aufgab, für den Millionen von Einwanderern alles geopfert hatten und den sich heute unzählige Flüchtlinge sehnlichst wünschen. Jetzt ist sie nur noch eine weitere Ausländerin, die an US-Flughäfen in der Schlange für Nichtstaatsbürger stehen muss und hoffen kann, dass ihr eVisa in Ordnung ist.

Die Ausbürgerung ist irreversibel, Einreisen in die USA könnten weniger reibungslos verlaufen

„Ich möchte, dass sie wissen, dass sie nicht mehr mit derselben reibungslosen Einreise rechnen können, wie sie es bisher gewohnt waren“, sagte Janice Flynn, eine Einwanderungsanwältin in London. „Das war schon immer ein Problem, aber wenn sie jetzt hören, wie [andere Reisende ohne Staatsbürgerschaft] behandelt werden, fragen sie sich: ‚Was ist, wenn ich etwas in den sozialen Medien gepostet habe?‘“

Flynn hatte einen Mandanten, für den der letzte Strohhalm war, dass seine Briefwahlstimme in Philadelphia angefochten wurde, da das Wahlrecht immer parteiischer und erbitterter geworden ist. „Er ist frustriert“, sagte Flynn. „Er dachte: ‚Ich musste Steuern zahlen, aber zumindest konnte ich bei den US-Wahlen wählen. Wenn sie mir das wegnehmen …‘“ Für ihn und andere – darunter auch „genervte“ Mitglieder ihrer eigenen Familie, die über eine Ausbürgerung nachdenken – betonte Flynn, wie endgültig der Ausbürgerungsprozess ist. Politik und Steuerrecht – und auch Präsidenten – kommen und gehen, aber es gibt keine zweite Ehe mit den Vereinigten Staaten. „Manchmal möchte ich den Leuten sagen: Gebt nicht auf“, sagte sie. „Es kann sich wieder ändern.“

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel stammt von unserem Partner, der Washington Post. Nach einer maschinellen Übersetzung wurde er von der Redaktion der Augsburger Allgemeinen geprüft. Hier finden Sie alle übersetzten Inhalte der Washington Post. Sie wollen noch mehr Inhalte unseres Partners lesen? Dann finden Sie hier die Abo-Angebote der Washington Post.