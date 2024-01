Biden oder Trump? Aktuelle Umfragen zur USA-Wahl 2024

Läuft die US-Wahl 2024 wieder auf ein Duell zwischen Biden und Trump hinaus? Darauf deuten Umfragen hin. Aktuelle Prognosen und Umfragewerte gibt es hier.

Am 5. November 2024 finden in den USA Präsidentschaftswahlen statt. Noch steht nicht fest, welche Kandidaten oder Kandidatinnen der Demokraten und Republikaner ins Rennen gehen – immer wahrscheinlicher scheint jedoch ein Duell zwischen dem aktuellen Amtsinhaber Joe Biden und Ex-Amtsinhaber Donald Trump. Einen Überblick über Umfragewerte und Wahlprognosen für Demokraten und Republikaner für die USA-Wahl 2024 gibt es in diesem Überblick.

Umfragen und Prognosen zur US-Wahl 2024: Die Kandidaten

Wer für die beiden Parteien ins Rennen um die Präsidentschaftskandidatur geht, entscheidet sich im Zuge der Vorwahlen. Die Stimmen gehen jedoch nicht direkt an die jeweiligen Bewerberinnen und Bewerber, sondern an Delegierte. Wer offiziell Kandidatin oder Kandidat der Demokraten und Republikaner wird, entscheidet sich während der Nominierungsparteitage – dann wählen die Delegierten den oder die Kandidatin.

Die Nominierungsparteitage der Demokraten finden vom 19. bis 22. August 2024 in Chicago statt, die der Republikaner vom 15. bis 18. August 2024 in Milwaukee. Einen Überblick über alle wichtigen Termine der US-Wahl 2024 gibt es hier. Einen Überblick über alle Termine der Vorwahlen inklusive der Zwischenergebnisse für Demokraten und Republikaner gibt es hier.

Aktuelle Umfragewerte unter Demokraten

In aktuellen Umfragen für die Demokraten führt Joe Biden. Seine Partei hält nach wie vor an dem Amtsinhaber fest, obwohl immer wieder der Einwurf im Raum steht, Biden sei mit 81 Jahren zu alt für das Amt. Bei einem erneuten Amtseintritt wäre er 82 Jahre alt. Im Rennen ist außerdem noch Marianne Williamson, eine 70-jährige Autorin von Selbsthilfebüchern, sowie Dean Phillips, Abgeordneter aus Minnesota.

Aktuelle Umfragewerte unter Republikanern

Bei den Republikanern sind dagegen nur noch zwei Kandidaten im Rennen: Donald Trump und Nikki Haley. Aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur zurückgezogen haben sich unter anderem Ron DeSantis, Gouverneur von Florida, Mike Pence, ehemaliger Vizepräsident unter Donald Trump, und der Tech-Unternehmer Vivek Ramaswamy.

Aus aktuellen Umfragen geht Trump als klarer Favorit hervor. Unter den Republikanern gibt es sogar bereits erste Diskussionen, wer der Vize unter Trump werden könnte.

Ergebnisse der US-Wahl 2024

Auf den Wahltag am 5. November 2024, wenn Wählerinnen und Wähler in den USA über Wahlleute abstimmen dürfen, folgt am 16. Dezember 2024 das sogenannte "Electoral College". Die Wahlleute wählen an diesem Tag den neuen Präsidenten oder die neue Präsidentin und auch seinen oder ihren Vizepräsidenten. Der Sieger oder die Siegerin wird am 6. Januar 2025 verkündet – dann gibt es also erst das offizielle Ergebnis.

Bereits am Wahltag entscheidet sich jedoch, welcher Bundesstaat an welchen Kandidaten geht. Bei der Präsidentschaftswahl 2020 kamen die ersten Ergebnisse gegen 1 Uhr deutscher Zeit. Weil die Stimmauszählung in den verschiedenen Staaten unterschiedlich lange dauert und auch das Ergebnis nicht immer eindeutig ist, kann es mancherorts wenige Tage dauern, bis ein Wahlsieger erkennbar ist. Bei der vergangenen Wahl dauerte das beinahe zehn Tage.

Ergebnisse der US-Wahl 2020

2020 ging Joe Biden als klarer Gewinner gegen Donald Trump hervor. Hier ein Überblick über die Ergebnisse der US-Wahl 2020:

Senats- und Repräsentantenhauswahl in den USA 2024

Neben der Wahl eines neuen Präsidenten findet in den Vereinigten Staaten parallel auch die Wahl des Repräsentantenhauses sowie des Senats statt. Die beiden Kammern bilden gemeinsam den Kongress mit Sitz im Kapitol. Die Repräsentantenhauswahl findet alle zwei Jahre statt. Die Mitglieder des Senats werden alle sechs Jahre gewählt.

Sobald Ergebnisse vorliegen, können Sie sie in diesen beiden Grafiken nachvollziehen:

