Diese Wahlsendungen laufen heute im TV und Livestream

Nicht nur in den USA, auch hierzulande gibt es zahlreiche Sender, die die US-Wahl begleiten. Damit Sie den Überblick nicht verlieren, gibt es in diesem Artikel eine Auswahl der größten Wahlsendungen im TV und Online-Livestream – am Wahlabend beziehungsweise in der Wahlnacht sowie in den Folgetagen nach der Wahl.

TV-Übertragung der US-Wahl: Sendungen und Live-Streams am Wahltag/Wahlnacht

Die US-Wahl findet am 5. November statt – aufgrund der Zeitverschiebung ist in Deutschland deshalb erst in den frühen Morgenstunden des Folgetags mit Hochrechnungen und Ergebnissen zu rechnen. Hier eine chronologische Übersicht, welche Sendungen am Wahlabend und der Wahlnacht ausgestrahlt oder gestreamt werden:

Uhrzeit Sender Sendung 5. November, 19.50 Uhr Kika logo! mit Liveschalten aus den USA 5. November, 20.15 Uhr ZDF ZDF spezial: Amerika wählt – Harris oder Trump? 5. November, 21 Uhr ZDF ZDFzeit: Harris gegen Trump – Amerika hat die Wahl 5. November, 21.45 Uhr ZDF heute journal Live aus Washington mit Marietta Slomka 5. November, 22.15 Uhr ARD tagesthemen live aus Washington 5. November, 22.50 Uhr ARD maischberger zur US-Wahl 5. November, 24 Uhr Sat.1/Prosieben Live mit Claudia von Brauchitsch und Angela van Brakel 6. November, 0.30 Uhr ZDF Die Nacht der Entscheidung Live aus Berlin und Washington mit Shakuntala Banerjee und Stefan Leifert 6. November, 0.35 Uhr RTL Nachtjournal Spezial 6. November, 0.45 Uhr Phoenix Wahl-Sondersendung 6. November, 2.00 Uhr Phoenix Programm des US-amerikanischen Senders ABC mit deutscher Übersetzung 6. November, 1 Uhr ARD Harris gegen Trump: US-Wahl live 6. November, 1 Uhr RTL Sondersendung US-Wahl mit Roberta Bieling und Christopher Wittich 6. November, 5.30 Uhr ARD ARD-Morgenmagazin

TV-Übertragung der US-Wahl: Sendungen und Analysen nach der Wahl

Nach der Wahl stehen die Ergebnisse und Analysen im Vordergrund. Diese Sendungen beschäftigen sich am Tag nach der Wahl damit:

Datum und Uhrzeit Sender Sendung 6. November, 9 Uhr Phoenix Phoenix vor Ort mit Ergebnissen und Analysen 6. November, 9.05 Uhr ZDF Volle Kanne – Service täglich mit aktueller Berichterstattung zum Ausgang der US-Wahl 6. November, 12.10 Uhr ZDF ZDF-Mittagsmagazin mit Live-Berichterstattung aus Washington 6. November, 19.25 Uhr ZDF ZDF Spezial: Amerika hat gewählt 6. November, 19.50 Uhr Kika logo! mit Liveschalten aus den USA 6. November, 20.15 Uhr ARD Brennpunkt: Amerika hat gewählt 6. November, 21 Uhr ARD maischberger zur US-Wahl 6. November, 22.15 Uhr ARD tagesthemen live aus Washington 6. November, 22.15 Uhr ZDF Auslandsjournal Spezial: Die Welt blickt auf Amerika 7. November, 21.45 Uhr ARD Panorama: Aufstand der Enttäuschten? – USA nach der Wahl

Wahlsendungen live im Online-Stream und der Mediathek

Die Wahlsendungen lassen sich nicht nur im Fernsehen, sondern auch Online im Live-Stream anschauen. In den Mediatheken der einzelnen Sender gibt es sie auch im Nachhinein, falls Sie sie verpasst haben. Über die Links finden Sie direkt dorthin:

ARD : Mediathek und Live-Stream

ZDF : Mediathek und Live-Stream

RTL: Live-Stream

Sat.1/Prosieben: Mediathek und Live-Stream

Phoenix: Mediathek und Live-Stream

ZDFinfo : Mediathek und Live-Stream

Arte : Mediathek und Live-Stream

Mehr Infos zur US-Wahl 2024, darunter aktuelle Prognosen und Umfragen, Wahlsendungen oder wann mit ersten Ergebnissen zu rechnen ist, gibt es auf unserer Sonderseite.