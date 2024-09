Nach Swift unterstützt auch Billie Eilish Kamala Harris

Eine Woche nach Taylor Swift hat mit US-Sängerin Billie Eilish (22, «Bad Guy») ein weiterer Megastar die Wahl von Kamala Harris zur US-Präsidentin empfohlen. «Wir stimmen für Kamala Harris und Tim Walz, weil sie für den Schutz von Abtreibungen und Verhütungsmitteln, für die Umwelt und für die Demokratie kämpfen», sagte Eilish in einem gemeinsam mit ihrem Bruder Finneas aufgenommenen Clip bei Instagram und X. «Wählt, als ob euer Leben davon abhängt, denn das tut es», sagt die Sängerin. Zusammen folgen den beiden auf den Plattformen mehr als 130 Millionen Accounts. Die Demokratin Harris tritt bei der Präsidentschaftswahl am 5. November gegen den Republikaner Donald Trump an.

Die Empfehlung Eilishs kam am Dienstag, dem sogenannten «Voter Registration Day», genau sieben Wochen vor der Wahl. Dieser Tag soll die US-Amerikaner daran erinnern, ihren Eintrag im Wahlregister zu überprüfen oder sich neu anzumelden. Weil es in den Vereinigten Staaten keine Meldepflicht gibt, müssen sich Bürgerinnen und Bürger in vielen Staaten eigens in das Wahlverzeichnis eintragen lassen.

Billie Eilish und ihr Bruder Finneas arbeiten zusammen an ihrer Musik – nun haben beide auch eine gemeinsame Wahlempfehlung für Kamala Harris abgegeben.