Harris oder Trump? Aktuelle Umfragen zur USA-Wahl 2024

Am 5. November 2024 finden in den USA Präsidentschaftswahlen statt. Der Wahlkampf ist voller Spannung: Nachdem Amtsinhaber Joe Biden seinen Rückzug erklärt hatte, wurde Vize-Präsidentin Kamala Harris als Kandidatin für die Demokraten nominiert. Donald Trump, der Zielscheibe gleich zweier Attentate wurde, geht als Kandidat für die Republikaner ins Rennen.

Die Neuauflage des Präsidentschaftskandidatenduells heißt 2024 also: Trump vs. Harris. Einen Überblick über Umfragewerte für die USA-Wahl 2024 gibt es in diesem Überblick.

Aktuelle Umfrage zur US-Wahl 2024: Harris vs. Trump

Wenn bereits heute US-Wahl wäre, sähe die Verteilung der Wählerstimmen für die beiden Präsidentschaftskandidaten wie folgt aus:

Wer für die beiden Parteien ins Rennen um die Präsidentschaftskandidatur geht, hat sich im Zuge der Vorwahlen entschieden. Die Wählerstimmen gehen nicht direkt an die jeweiligen Bewerberinnen und Bewerber, sondern an Delegierte. Diese wiederum wählen auf den Nominierungsparteitagen einen oder eine Kandidatin für ihre Partei.

Der Parteitag der Republikaner, bei dem Donald Trumps Kandidatur bestätigt wurde, fand bereits vom 15. bis 18. Juli statt. Der Parteitag der Demokraten stieg vom 19. bis 22. August. Kamala Harris wurde aber bereits in einer Abstimmung vorab als Kandidatin bestätigt.

Ergebnisse der US-Wahl 2024

Auf den Wahltag am 5. November 2024, wenn Wählerinnen und Wähler in den USA über Wahlleute abstimmen dürfen, folgt am 16. Dezember 2024 das sogenannte "Electoral College". Die Wahlleute wählen an diesem Tag den neuen Präsidenten oder die neue Präsidentin und auch seinen oder ihren Vizepräsidenten. Der Sieger oder die Siegerin wird am 6. Januar 2025 verkündet – dann gibt es also erst das offizielle Ergebnis.

Bereits am Wahltag entscheidet sich jedoch, welcher Bundesstaat an welchen Kandidaten geht. Bei der Präsidentschaftswahl 2020 kamen die ersten Ergebnisse gegen 1 Uhr deutscher Zeit. Weil die Stimmauszählung in den verschiedenen Staaten unterschiedlich lange dauert und auch das Ergebnis nicht immer eindeutig ist, kann es mancherorts wenige Tage dauern, bis ein Wahlsieger erkennbar ist. Bei der vergangenen Wahl dauerte das beinahe zehn Tage.

Senats- und Repräsentantenhauswahl in den USA 2024

Neben der Wahl eines neuen Präsidenten findet in den Vereinigten Staaten parallel auch die Wahl des Repräsentantenhauses sowie des Senats statt. Die beiden Kammern bilden gemeinsam den Kongress mit Sitz im Kapitol. Die Repräsentantenhauswahl findet alle zwei Jahre statt. Die Mitglieder des Senats werden alle sechs Jahre gewählt.

