Ron DeSantis: Falsch zitiert, schnell blamiert

Ron DeSantis verabschiedet sich mit einem Zitat von Churchill. Das Problem: Selbst Churchill hätte es nicht als das seine erkannt.

Albert Einstein hat viel Kluges gesagt, das sich wunderbar zitieren lässt. Gerne genommen wird zum Beispiel dieser Satz hier: „Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.“ Wäre das nicht ein passendes Zitat für Ron DeSantis gewesen? Weil der sich doch eben aus dem Kandidatenrennen um die US-Präsidentschaft verabschiedet hat, nachdem ihm klar wurde, dass es ein Wahnsinn wäre, andere Ergebnisse für sich zu erwarten, egal, was er tut? Aber stattdessen wählte DeSantis Winston Churchill, garnierte seinen Abschied also mit diesen pathetischen Worten: „Erfolg ist nicht endgültig. Scheitern ist nicht tödlich. Es ist der Mut zum Weitermachen, der zählt.“ Klingt natürlich auch gut, klingt groß, ärgerlich nur und von der internationalen Churchill-Gesellschaft auch sofort angemahnt: Dergleichen hat der britische Staatsmann offenbar nie gesagt. Was übrigens auch für Einstein und den Satz mit dem Wahnsinn gilt.

Einstein und Churchill zählen zu den am häufigsten Falschzitierten

So ist das aber mit Zitaten. Man muss aufpassen wie ein Luchs – vor allem, wenn es um Einstein oder Churchill geht. Sagt übrigens auch der österreichische Zitatforscher Gerhard Krieghofer, den Ron DeSantis natürlich nicht kennt wie auch nicht dessen Falschzitate-Blog. Sonst wäre er gewarnt gewesen. Einstein und Churchill zählen laut Krieghofer zu den am häufigsten Falschzitierten, auch Kuckuckszitate von Konfuzius werden gerne genommen. Im Falle von DeSantis hätte sich vielleicht dieses angeboten: „Wir haben zwei Leben – das zweite beginnt in dem Moment, in dem wir erkennen, dass wir nur eines haben.“ Ein Wahnsinn jedenfalls wäre es, dann nicht irgendetwas anderes zu tun.

