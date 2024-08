Donald Trump schützen? Eine Herausforderung für den Secret Service

Kurz bevor Donald Trump am 9. Juli eine Kundgebung in Doral, Florida, abhält, überbringen Beamte des Secret Service seinem Team eine Nachricht: Der ehemalige Präsident und seine Berater werden zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen bemerken, da der US-Regierung glaubwürdige Informationen über Drohungen gegen Trump vorlägen.„Die bösen Jungs sind wieder am Werk“, beschrieb ein Berater die Botschaft des Geheimdienstes.