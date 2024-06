Wann finden die Fernsehdebatten der USA-Wahl statt?

Ein wichtiger Teil des US-Wahlkampfes 2024 sind die Fernsehdebatten der Präsidentschaftskandidaten im Frühherbst. Termine, Orte und TV-Übertragungen – alle Infos.

Im Herbst treten der aktuelle US-Präsident Joe Biden und der ehemalige Präsident Donald Trump bei der US-Wahl 2024 gegeneinander an. Der Wahlkampf begannt bereits vor Monaten. Dazu gehören auch die TV-Debatten. Welche Fernsehdebatte wann bevorsteht und wo sie live übertragen werden, lesen Sie in diesem Überblick.

Die TV-Debatten gelten als bedeutender Faktor im US-Wahlkampf. Wer überzeugt, bewegt und polarisiert mehr mit seinen Botschaften? Welche Kernaussagen greifen die Medien auf? Die beiden Kandidaten diskutieren über ihr Wahlprogramm und rufen zur Wahl auf. Schlussendlich geht es um die Frage, welcher Kandidat am besten von seinem Auftritt für die Präsidentschaftskampagne profitiert.

US-Wahl 2024: Termine der TV-Debatten

Insgesamt gibt es vier Fernsehdebatten: drei für die beiden Präsidentschaftskandidaten, eine für die beiden Kandidatinnen oder Kandidaten zur Vizepräsidentin oder Vizepräsidenten. Sie sind jeweils auf 90 Minuten angesetzt. Die Debatten werden zentral organisiert. Dafür zuständig ist die US-amerikanische Kommission für Präsidentschaftsdebatten (CPD). Sie schlägt Ort und Termin der Debatten vor.

Das sind die Termine der Fernsehdebatten der US-Wahl 2024:

Erste TV-Debatte: 27. Juni 2024 in Atlanta , Georgia

, Georgia Zweite TV-Debatte: 16. September 2024 in San Marcos , Texas

, Texas Dritte TV-Debatte: 1. Oktober 2024 in Petersburg , Virginia

, Virginia Vierte TV-Debatte: 9. Oktober 2024 in Salt Lake City , Utah

Der Termin für die TV-Debatte der Vize-Kandidaten ist dieser:

25. September 2024 in Easton, Pennsylvania

US-Wahl 2024: TV-Übertragung der Fernsehdebatten

Die Fernsehdebatten werden auch in Deutschland live im Fernsehen übertragen. Das erste Duell wurde von CNN übertragen. Doch der Sender bot nur in den USA einen Livestream an, in Deutschland musste ein VPN-Client verwendet werden. Aufgrund der Zeitverschiebung finden die TV-Debatten in Deutschland für gewöhnlich in den frühen Morgenstunden statt.