Wann schließen die Wahllokale in den USA?

Blau oder rot, Demokraten oder Republikaner, Kamala Harris oder Donald Trump – am 5. November dürfen US-Amerikanerinnen und Amerikaner abstimmen, wer künftig US-Präsidentin oder Präsident wird. Laut aktuellen Umfragen läuft die Wahl auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Kandidaten hinaus. Mit umso mehr Spannung blickt die Welt auf den Wahltag, wenn mit Schließung der Wahllokale erste Hochrechnungen und Ergebnisse zu erwarten sind. Doch um welche Uhrzeit ist es so weit?

US-Wahl 2024: Schließungen der Wahllokale im Überblick

Wann die Wahllokale in den USA öffnen und schließen, unterscheidet sich von Bundesstaat zu Bundesstaat. Aber auch in den einzelnen Bundesstaaten gelten die Öffnungszeiten nicht flächendeckend. Hinzu kommt, dass es in den USA vier verschiedene Zeitzonen gibt – einen festen Zeitpunkt, wann alle Wahllokale bei der US-Wahl 2024 schließen, existiert also nicht.

In der Regel öffnen die meisten Wahllokale zwischen 6 und 7 Uhr morgens (Ortszeit) und schließen zwischen 19 und 21 Uhr. Eine Übersicht, wann die letzten Wahllokale in den einzelnen Bundesstaaten schließen, gibt es hier:

Bundesstaaten Schließung der Wahllokale (MEZ) Georgia, Indiana, Kentucky, South Carolina, Vermont, Virginia 1 Uhr Ohio, North Carolina, West Virginia 1.30 Uhr Alabama, Conneticut, Delaware, Florida, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Washington D.C. 2 Uhr Arkansas 2.30 Uhr Arizona, Colorado, Iowa, Kansas, Louisiana, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Mexico, New York, North Dakota, South Dakota, Texas, Wisconsin, Wyoming 3 Uhr Montana, Nevada, Utah 4 Uhr Idaho, Kalifornien, Oregon, Washington 5 Uhr Hawaii 6 Uhr Alaska 7 Uhr

Quelle: ZDF/Forschungsgruppe Wahlen, dpa

Schließung der Wahllokale geht nicht immer mit ersten Hochrechnungen einher

Nicht in allen Staaten gibt es mit Schließung der Wahllokale auch direkt erste Hochrechnungen oder baldige Wahlergebnisse. Eine Rolle dabei spielt, dass jeder Bundesstaat eigene Regeln hat, was die Durchführung der Wahl und damit die Stimmauszählung angeht. In einigen Staaten ist eine vorzeitige Stimmabgabe und -Auszählung möglich, in anderen wiederum nicht. Auch, was die Briefwahl angeht, gibt es unterschiedliche Fristen.