Republikaner denken schon an Sieg: Wer könnte Trumps Vize werden?

Dass Joe Bidens Konkurrent bei der US-Wahl im Herbst wieder Donald Trump sein wird, gilt als immer wahrscheinlicher. Bei den Republikanern denkt man deshalb bereits über einen möglichen Vize nach.

Nikki Haley, Donald Trumps inzwischen letzte Konkurrentin im Kampf um die Präsidentschaftskandidatur, landete nach der Vorwahl der Republikaner in Iowa auch in New Hampshire hinter dem ehemaligen Präsidenten. Auch wenn sich die ehemalige UN-Botschafterin noch nicht geschlagen geben will, gilt eine Neuauflage des Duells "Joe Biden gegen Donald Trump" als immer wahrscheinlicher.

Das macht sich bei den Republikanern inzwischen bemerkbar. Eigentlich wird der mögliche Vizepräsident erst ausgewählt, wenn der Präsidentschaftskandidat feststeht. Doch schon jetzt werden die Wahlkampfauftritte republikanischer Politikerinnen und Politiker zu Bewerbungsrunden.

Elise Stefanik gilt als mögliche Vizepräsidentin von Trump

Bei den Vorwahlen in Iowa und New Hampshire sind in Trumps Wahlkampf mehrere Politikerinnen und Politiker auf die Bühne getreten. Eine von ihnen ist Elise Stefanik, die den Ex-Präsidenten am Freitag bei seinem Auftritt in New Hampshire begleitete. Am Samstag besuchte sie das dortige Wahlkampfquartier. Vor Reportern betonte sie: "Ich bin stolz darauf, eine seiner stärksten Unterstützerinnen zu sein, vor allem in Schlüsselmomenten."

Als sie gefragt wurde, ob sie sich vorstellen könne, Trumps Vize zu werden, sagte sie: "Natürlich wäre es mir eine Ehre, das sage ich schon seit einem Jahr, in einer zukünftigen Trump-Regierung in welcher Funktion auch immer zu dienen."

Mögliche Vizepräsidenten von Trump: Diese Republikaner sind im Gespräch

Auch Senator JD Vance aus Ohio, Kristi Noem, die Gouverneurin von South Dakota, oder Kari Lake aus Arizona und die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene aus Georgia sind in Iowa und New Hampshire für Trump aufgetreten. Und auch der ehemalige Präsidentschaftskandidat Vivek Ramaswamy erschien einen Tag nach seinem Ausscheiden aus dem Rennen um die Kandidatur zusammen mit Trump auf der Bühne in New Hampshire. Auf einer Kundgebung, bei der Stefanik auftrat, war zudem Senator Tim Scott aus South Carolina dabei.

Und das sind noch nicht alle Namen, die aktuell in diesem Zusammenhang kursieren. Auch die frühere Pressesprecherin Sarah Huckabee Sanders, mittlerweile Gouverneurin von Arkansas, zählt zu Trumps möglichen Vizes – genauso wie der Gouverneur von North Dakota, Doug Burgum, oder Senatorin Marsha Blackburn aus Tennessee, Byron Donalds aus Florida und der Fox-News-Moderator Tucker Carlson.

Trump selbst sagte bei Fox News, dass er bereits wisse, wer sein Vize werden wird. Er werde mit etwa 25-prozentiger Wahrscheinlichkeit die Person wählen, die ihm vorschwebe. "Die Person, von der ich denke, dass ich sie mag, ist ein sehr guter Mensch, ziemlich normal. Ich denke, die Leute werden nicht allzu überrascht sein", so Trump.

Er brachte selbst noch weitere Namen ins Spiel. So lobte er den "großartigen" Lindsey Graham und sagte über Henry McMaster, den Gouverneur von South Carolina: "Schauen Sie, Henry McMaster war Vizegouverneur unter ihr [Haley] und er hat mich unterstützt … was sagt Ihnen das?"