Trump ruft bei Schlangen an Wahllokalen zu Geduld auf

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat die Wählerinnen und Wähler in den USA zu Geduld bei der Stimmabgabe ermahnt. «Ihr müsst eure Stimme abgeben, egal, wie lange es dauert. Bleibt in der Schlange!», schrieb er auf der Plattform X. Die Begeisterung der Wähler gehe «durch die Decke». Sein Vizekandidat, J.D. Vance, schrieb auf X, es gebe viele Berichte über «großen Enthusiasmus» und lange Schlangen an den Wahllokalen.

Trump behauptete in seinem Post, die Demokraten wollten die Stimmabgabe der Menschen verhindern. «Die radikalen kommunistischen Demokraten wollen, dass ihr eure Sachen packt und nach Hause geht», warnte er.

Die USA wählen heute einen neuen Präsidenten oder eine Präsidentin. Selten bislang deuteten Umfragen auf ein so knappes Rennen hin wie nun zwischen Trump (78) und der Demokratin Kamala Harris (60). Seit dem frühen Morgen bildeten sich vielerorts an Wahllokalen lange Schlangen.