Top-Demokratin Pelosi stellt sich hinter Harris

Die frühere Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, stellt sich nach dem Rückzug von Joe Biden aus dem US-Präsidentschaftsrennen hinter dessen Stellvertreterin Kamala Harris. «Mit großem Stolz und grenzenlosem Optimismus für die Zukunft unseres Landes unterstütze ich heute die Kandidatur von Vizepräsidentin Kamala Harris für das Amt der Präsidentin der Vereinigten Staaten», teilte Pelosi über die Plattform X mit. «Meine begeisterte Unterstützung für Kamala Harris als Präsidentin ist offiziell, persönlich und politisch.» Kurz zuvor hatte sie auf derselben Plattform ein Foto an der Seite von Harris mit ähnlichen Worten geteilt.

Pelosi pries Harris' «Stärke und ihren Mut», insbesondere als Verfechterin des Abtreibungsrechts. «Kamala Harris ist als Frau in der Politik brillant und scharfsinnig», hieß es in der Mitteilung. «Ich habe volles Vertrauen, dass sie uns im November zum Sieg führen wird.» Diversität sei die Stärke der Demokratischen Partei, so Pelosi. «Jetzt müssen wir uns zusammentun und nach vorn stürmen, um mit überwältigender Mehrheit gegen Donald Trump zu siegen.»

Die Unterstützung der Top-Demokratin dürfte Harris im nun für sie beginnenden Wahlkampf starken Aufwind geben. Als langjährige Kongressabgeordnete hat die 84 Jahre alte Pelosi weiterhin großen Einfluss innerhalb der eigenen Partei. In der Debatte um Bidens Fitness für eine zweite Amtszeit, die letztlich in dessen Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen mündete, galt sie als wichtige Strippenzieherin.