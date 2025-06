Ausgangssperre in Los Angeles aufgehoben

In Los Angeles demonstrieren Hunderte gegen die Migrationspolitik der US-Regierung, während Präsident Donald Trump immer mehr Soldaten mobilisiert. Vor allem die Entsendung regulärer Streitkräfte in die Stadt stellt eine Eskalation dar. Der demokratische Gouverneur Kaliforniens, Gavin Newsom, wirft Trump „Machtmissbrauch“ vor und spricht von „gestörten“ Fantasien eines „diktatorischen Präsidenten“. Die US-Regierung überschreite eine rote Linie.



Die Entwicklungen in der US-Metropople begleiten wir im Liveblog:

(AZ)