Die Republikaner sind auf dem Weg zur rechtsextremen Sekte

Lange schon haben sich die US-Republikaner zur Trump-Partei verwandelt. Nun verklären sie den Putschversuch vom 6. Januar 2021 zur "politischen Meinungsäußerung".

"Krieg ist Frieden", "Freiheit ist Sklaverei" und "Unwissenheit ist Stärke" - diese drei Parolen der Partei sind am Wahrheitsministerium in George Orwells düsterem Zukunftsroman "1984" eingemeißelt. Längst haben die nach dem Zweiten Weltkrieg mit beißendem satirischem Unterton beschriebenen Methoden der Sprachmanipulation und Gehirnwäsche das Reich der Dystopie verlassen und sind von vielen Unrechtsregimen übernommen und perfektioniert worden.