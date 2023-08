Donald Trumps Foto für die Ewigkeit

Festnahme, Fahndungsfoto, Fingerabdrücke – den US-Präsidenten holt bei dem gerichtlich angeordneten Ortstermin im berüchtigten Rapper-Gefängnis von Atlanta die Realität ein.

Der Sheriff rollte für den Ex-Präsidenten nicht den roten Teppich aus, als sein vom Secret Service begleiteter Konvoi um 19.35 Uhr an Stacheldraht und Zäunen vorbei den Eingang des Fulton-County-Gefängnisses erreichte. Wie alle anderen Angeklagten musste Donald Trump über den nackten Betonboden dem Pfeil auf dem Schild folgen, das den Weg zur „Gefangenen-Aufnahme“ weist.

Trump erhielt einen Vorgeschmack auf das, was ihm im schlimmsten Fall droht, wenn er wegen einer der 13 Anklagepunkte im Strafprozess von Fulton County zu einer Haftstrafe verurteilt wird. Die Zellen sind notorisch überfüllt mit Gangmitgliedern, Drogendealern und Rapper. In den Fluren riecht es nach Urin. Die Haftanstalt ist berüchtigt. Ob der ehemalige US-Präsident hier jemals seine Strafe verbüßen muss, ist unklar. Nach der Anklage durch Chefanklägerin Fani Willis wurden am Donnerstagabend die Personalien des Angeklagten aufgenommen. Die ehemalige Nummer Eins an der Spitze der Supermacht hat nun die Häftlingsnummer P01135809. Wobei das „P“ nicht für Präsident, sondern Prisoner, auf Deutsch Gefangener steht.

Eine Gewichtskontrolle auf der Waage wird Donald Trump erspart

Weiter hält die Strafakte des „Donald John Trump“ nüchtern fest: Männlich, weiß, blonde bis rotblonde Haare, blaue Augen, 1,92 Meter groß und 97 Kilogramm schwer. Letztere Angaben machte angeblich ein Mitarbeiter des übergewichtigen Ex-Präsident. Sie sind offensichtlich so echt wie dessen gefärbte Haare. Während ihm eine Kontrolle auf der Waage erspart blieb, bestand der Sheriff auf Fingerabdrücke und Fahndungsfoto, wie es das Gesetz von Georgia vorschreibt. Das Bild wirkt wie das eines Film-Bösewichts. Es ist das historisch einmalige Polizeifoto des einst mächtigsten Mannes der Welt

Nach 20 Minuten ist der historische Ortstermin vorüber. Minutiös begleiten die Kameras den Rückweg des Konvois durch die leer gefegten Straßen Atlantas zur Rollbahn. Dort wartet nicht die „Air Force“ One, sondern die private 757 des Bürgers Trump, der in vier Verfahren angeklagt ist.

Ein Beamter steht vor dem Gefängnis von Fulton County Wache. In der berüchtigten Haftanstalt sind viele Gangmitglieder untergebracht. Foto: Ben Gray, AP, dpa

Trumps kurze Pressekonferenz vor dem Rückflug in seinen Golfklub von Bedminster übertragen viele Sender nicht live. Sie wollen nicht die Bühne bieten für eine erneute Show. Zu sagen hatte Trump ohnehin nicht viel Neues. Er klagte über eine „Verzerrung der Justiz“. Und beteuerte seine Unschuld. „Wir haben jedes Recht, die Wahlen anzufechten, die wir für unehrlich halten.“

Tatsächlich bestreitet niemand dieses Recht. Trump hat vor 60 Gerichten angebliche Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen beanstandet. Und verlor in allen Fällen. In Georgia soll er laut Anklage dann gemeinsam mit 18 Mitangeklagten versucht haben, das offizielle Wahlergebnis zu seinen Gunsten zu drehen. Durch Druck auf örtliche Politiker und Wahlbeamte, durch den Versuch, Wahlautomaten zu manipulieren und die Aufstellung einer Liste mit „Fake“-Wahlleuten.

Chefanklägerin Fani Willis spricht von einer "kriminellen Vere-inigung"

Dabei geholfen haben sollen ihm unter anderen sein ehemaliger Stabschef Mark Meadows, Hausanwalt Rudolf Giuliani und der Anwalt Kenneth Chesboro. Chefanklägerin Fani Willis hat sie als Teil einer „kriminellen Vereinigung“ klassifiziert, die wie die Mitglieder einer Mafia-Bande agiert haben soll. Nach dem sogenannten Rico-Gesetz droht allen Beteiligten eine Mindeststrafe von fünf, maximal 20 Jahren Gefängnis.

Das Gros der Mitangeklagten fand sich bereits vor dem Ortstermin Trumps im Fulton-County-Gefängnis ein. Meadows und der ehemalige Justizbeamte Jeffrey Clark beantragten, den Prozess an ein Bundesgericht zu verlegen. Der mutmaßliche Architekt des „Fake“-Wahlleute-Plans, Chesboro, besteht auf einen frühen Prozessbeginn im Oktober.

Der Prozessbeginn dürfte sich hinauszögern

All das wird nun Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen, die den tatsächlichen Prozessbeginn hinauszögern dürften. Trumps neuer Verteidiger in Georgia, Steve Sadow, den er am Vorabend des historischen Ortstermins angeheuert hatte, erklärte, dass der Präsident niemals hätte nach dem Rico-Gesetz angeklagt werden dürfen. „Wir freuen uns darauf, dass dieser Fall eingestellt wird.“

Die Verlegung vor ein Bundesgericht, das den Prozess dann wegen einer Doppelung mit dem Verfahren einstellen könnte, das Sonderermittler Jack Smith in Washington angestrebt hat, wäre eine denkbare Strategie der Verteidigung. Denkbar wäre auch der Erlass eines neuen Gesetzes in Georgia, dass es einer Kommission erlaubt, missliebige Staatsanwälte aus dem Amt zu entfernen. Es tritt im Oktober in Kraft und wird bereits von Trump-Verbündeten in Stellung gebracht.

Unter den Mitangeklagten gibt es erste Absetzungsbewegungen

Der grimmige Gesichtsausdruck Trumps auf dem Gefängnisfoto, könnte ein Hinweis darauf sein, dass der Angeklagte ahnt, dass es nicht so einfach werden dürfte, das Verfahren abzuwenden. Zumal es erste Absetzbewegungen bei den Mitangeklagten gibt, die kein Interesse daran haben dürften, für ihren ehemaligen Chef ins Gefängnis zu gehen. Zudem Trump die Spendengelder seines politischen Aktionskomitees „Save America“ nur für die eigene Verteidigung nutzt. Das dürfte ganz besonders bei Giuliani bitter aufstoßen, der nach eigenen Angaben schon jetzt seine Anwaltskosten nicht mehr tragen kann.

Wenige Stunden vor dem Ortstermin im Gefängnis rief Trump auf seinem hauseigenen Netzwerk „Truth Social“ zu Spenden auf. Später postete er sein Häftlingsfoto auf Elon Musks X-Netzwerk. T-Shirts, Tassen und Aufkleber mit dem Knast-Konterfei des Ex-Präsidenten könnten viele Hunderttausend Dollar in die Kasse spülen. Ob das Ganze Trump politisch hilft, wird von Analysten bezweifelt. Seine Umfragewerte kommen schon jetzt nicht über 42 Prozent hinaus. Zudem blieben die von Trump vorausgesagten Massenprotesten aus.

Nur wenige Hundert Anhänger finden sich ein

Wie zuvor schon bei der Klageerhebung in New York wegen der Schweigegeldzahlungen an Porno-Star Stormy Daniels, den beiden Anklagen von Sonderermittler Smith wegen der Geheimdokumente-Affäre in Miami und dem Aufstand am 6. Januar in Washington, fanden sich in Atlanta nicht viel mehr als ein paar Hundert Anhänger ein. Trump fuhr am Donnerstag mit Blaulicht allein zu dem Pflichttermin im Gefängnis und kehrte genauso allein wieder zurück.