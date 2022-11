Er will es noch einmal wissen: Donald Trump tritt zu Präsidentschaftswahlen 2024 an

Plus Mit einer merkwürdig kraftlosen Rede kündigt Donald Trump seine erneute Bewerbung für das Weiße Haus an. Selbst dem Sender Fox News wird es irgendwann zu langweilig.

Die Geschichte mit der Bundeskanzlerin werden seine Anhänger vielleicht nie erfahren. Donald Trump hat nach 40 Minuten die Zuhörer gerade aufgefordert, sich doch bitte hinzusetzen, als er zu einer Anekdote ansetzt: "Ich habe zu Angela gesagt...", berichtet er: "Erinnert Ihr Euch an Angela? Niemand erinnert sich mehr an sie."