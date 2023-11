USA

Kriege in Nahost und der Ukraine: Gerät die Weltmacht USA ins Wanken?

Plus Die Vielzahl der aktuellen Kriege und Krisen droht die USA zu überfordern und Joe Biden politisch zu schaden. Der Präsident versucht, die Netanjahu-Regierung zu mäßigen.

Von Karl Doemens

Alles war lange vorbereitet. Seit Wochen schon prangte eine übergroße australische Fahne am Eisenhower-Building gegenüber dem Weißen Haus. Viel Pomp und Pathos sollten den gerade mal vierten Staatsbesuch in der Amtszeit von Joe Biden umranken. Immerhin ist Australien ein Stützpfeiler der Indo-Pazifischen Partnerschaft, dem zentralen geopolitischen Projekt des US-Präsidenten.

Doch als Premierminister Anthony Albanese am Mittwoch der vergangenen Woche in Washington landete, fiel alles etwas kleiner aus. Erst wurde der Auftritt der schrillen Rock-Gruppe The B-52's beim Galadiner gestrichen. Dann änderte sich das Thema des im herbstlichen Rosengarten fernsehgerecht inszenierten Auftritts der beiden Regierungschefs. "Bevor ich zu den Fortschritten komme, die Australien und die USA erreicht haben, möchte ich ein paar Worte zur Situation im Nahen Osten sagen", eröffnete Biden die Pressekonferenz. Über die Gespräche wollte anschließend kaum noch jemand etwas erfahren.

