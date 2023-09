USA-Reise

09:11 Uhr

Annalena Baerbock auf Tuchfühlung im Republikaner-Land

Plus Auf ihrer USA-Reise trifft Baerbock den rechten Gouverneur von Texas. Das Treffen ist Teil eines Notfallplans der Bundesregierung, um Trumps Wiederwahl zu verhindern.

Von Karl Doemens Artikel anhören Shape

Am Anfang steht der Small Talk. Doch der gestaltet sich ein wenig zäh. Annalena Baerbock sitzt mit ihrer engsten Delegation an einem massiven Holztisch in der prachtvollen Residenz des Gouverneurs von Texas. Die hellblauen Wänden des State Dining Rooms werden geziert von Gemälden in goldenen Rahmen, an der Decke hängt ein Kronleuchter. Auf der anderen Seite des Tisches sitzt zwischen seinen Beratern der republikanische Gouverneur Greg Abbott, der mit dem Gast aus Germany zunächst nichts Richtiges anzufangen weiß.

Wo sie denn herkomme und ob sie schon einmal in Texas war, will der 65-Jährige, der seit einem Unfall vor vier Jahrzehnten im Rollstuhl sitzt, von der deutschen Außenministerin wissen. Besonders intensiv scheint die Vorbereitung für die Begegnung auf seiner Seite nicht gewesen zu sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen