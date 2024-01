USA

06:56 Uhr

Vorwahlen in den USA: ein Blizzard namens Donald

Plus In Iowa beginnen die Vorwahlen für die republikanische Präsidentschaftskandidatur. Trump gilt als klarer Favorit. Wenn nicht eine arktische Eisfront alles durcheinanderwirbelt.

Von Karl Doemens Artikel anhören Shape

Anfangs hatten sie noch Witze gemacht. "Am Montag soll es hier kalt werden", flachste die aus dem subtropischen South Carolina stammende Ex-UN-Botschafterin Nikki Haley bei einer Kundgebung in der winterlichen Prärie des Mittleren Westens: "Ich weiß nicht einmal, was minus 15 Grad Fahrenheit (minus 26 Grad Celsius) ist". Im Plauderton erzählte Floridas Gouverneur Ron DeSantis, er besitze tatsächlich einen Wintermantel. Den habe er aber "zu Hause in Tallahassee vergessen", wo das Thermometer gerade angenehme 17 Grad plus anzeigt.

Kurz darauf verging den Kandidaten im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner das Lachen. Monatelang waren sie auf Stimmenjagd für die erste parteiinterne Vorwahl an diesem Montag kreuz und quer durch die Weiten des Farmstaats Iowa getourt. Insgesamt 120 Millionen Dollar haben sie für Fernseh-Werbespots verpulvert. Doch nun droht der Showdown im ungleichen Wettstreit einer Handvoll Herausforderer mit dem haushohen Favoriten Donald Trump unter einer arktischen Eiswalze begraben zu werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen