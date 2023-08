Präsidentschaftswahlen in den USA: Die wichtigsten Termine

Am 5. November 2024 stehen US-Wahlen an. Schon vorher gibt es eine Reihe an Vorwahl-Veranstaltungen. Hier eine Übersicht der wichtigsten Termine und Daten.

Joe Biden will für eine zweite Amtszeit kandidieren und auch Donald Trump will es bei den Präsidentschaftswahlen 2024 in den USA noch einmal versuchen. Ein gutes Jahr dauert es noch bis zur US-Wahl, doch der Wahlkampf ist bereits im Gange. Schließlich gehört zur Wahl mehr als bloß der große Wahltag. Welche Termine und Daten sollte man im Blick haben? Wie steht es um die Vorwahlen? Und ab wann ist der neue Präsident oder die neue Präsidentin offiziell im Amt? Hier gibt es den Überblick.

Wann finden die nächsten Wahlen in den USA statt?

Die nächsten Wahlen in den USA finden am 5. November 2024 statt. Bis dahin gibt es eine Reihe an anderen Veranstaltungen, die den Weg dorthin ebnen. Hier ein Kurzüberblick über die wichtigsten Termine der US-Wahlen 2024:

Vorwahlen : ab Januar 2024

: ab Januar 2024 "Super Tuesday": 5. März 2024

Parteitage der Demokraten (19. bis 22. August 2024) und Republikaner (15. bis 18. Juli 2024)

Wahltag: 5. November 2024

Stimmabgabe des "Electoral College": 16. Dezember 2024

Stimmauszählung: 6. Januar 2025

Amtseinführung: 20. Januar 2025

Mit der Vorwahl starten die Wahlen in den USA 2024

Los geht es mit dem Vorwahlen. Ziel ist der Vorwahlen ist, dass Demokraten und Republikaner auf ihren Parteitagen eine Präsidentschaftskandidatin oder einen Präsidentschaftskandidaten offiziell nominieren. Hier gibt es eine Übersicht, welche Demokraten und Demokratinnen, Republikaner und Republikanerinnen ins Rennen für eine Kandidatur bei der US-Präsidentschaftswahl gehen wollen.

Für die Vorwahlen gibt es zwei verschiedene Veranstaltungsformate in den USA: Sie heißen "Caucuses" und "Primaries". Dabei handelt es sich grundsätzlich um zwei unterschiedliche Arten, bei denen Wählerinnen und Wähler in jedem US-Bundesstaat Delegierte bestimmen. Traditionell zählen die "Caucuses" im Bundesstaat Iowa im Januar 2024 zu den ersten Vorwahl-Veranstaltungen der USA.

"Super Tuesday" und Parteitage folgen bei der US-Wahl

Am sogenannten "Super Tuesday" finden besonders viele dieser Vorwahlveranstaltungen in verschiedenen Bundesstaaten gleichzeitig statt. Er findet am 5. März 2024 statt.

Jeder Bundesstaat schickt anschließend, basierend auf den Stimmergebnissen der "Caucuses" oder "Primaries", eine bestimmte Anzahl an Delegierten auf die Nominierungsparteitage der Demokraten und Republikaner. Diese heißen "National Conventions". Der Nominierungsparteitag der Demokraten steigt vom 19. bis 22. August 2024, der der Republikaner vom 15. bis 18. August 2024. Die Parteitage enden mit der offiziellen Nominierung eines Präsidentschaftskandidaten oder einer Präsidentschaftskandidatin der Demokraten und der Republikaner.

Anschließend: Wahltag 2024 und Amtseinführung des US-Präsidenten

Nach den Nominierungsparteitagen finden TV-Debatten der beiden Präsidentschaftskandidaten statt und auch die Wahlkampagnen sind im Frühherbst 2024 in vollem Gange.

Am 5. November 2024 steht der Wahltag, der "Election Day", an. 1845 wurde im sogenannten "Presidential Election Day Act", ein Gesetz zum Wahltag, festgelegt, dass es sich immer um den Dienstag nach dem ersten Montag im November handeln muss. Wählerinnen und Wähler in den USA stimmen an diesem Tag über Wahlleute ab.

Aus diesen gewählten Wahlmännern (auch Frauen sind darunter) setzt sich das sogenannte "Electoral College" zusammen. Das wiederum wählt am 16. Dezember 2024 sowohl den neuen Präsidenten der USA als auch seinen Vizepräsidenten. Nachdem der US-Kongress die Stimmen ausgezählt hat, folgt die Bekanntgabe des neuen Präsidenten oder der neuen Präsidentin der USA und des Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin. Das erfolgt am 6. Januar 2025.

Die offizielle Amtseinführung, der "Inauguration Day", findet am 20. Januar 2025 statt.